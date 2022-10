eBay Tech Week: fino al 60% di sconto su tutti i dispositivi tech Ecco una selezione delle migliori offerte eBay sui dispositivi tech, in sconto fino al 60% in occasione della Tech Week: l’iPhone 14 5G, la piastra Dyson Corrale, la fotocamera digitale Canon Eos m200 e molto altro ancora.

Quando si tratta di regali, i dispositivi tech sono senza dubbio i prodotti più apprezzati, poiché uniscono la funzionalità all'estetica e al design. Talvolta, però, possono risultare troppo costosi e non semplici da acquistare.

Proprio per questa ragione, eBay lancia la Tech Week: una settimana di promozioni su device tecnologici, con sconti fino al 60%. Quale migliore occasione per acquistare uno smartphone nuovo, una smart tv, una fotocamera o il dispositivo che desiderate comprare da tempo?

Di seguito, dunque, vi proponiamo le offerte più vantaggiose di eBay sui device tech dei migliori brand: Apple, Dyson, Samsung, Philips e molti altri, disponibili a un prezzo ribassato fino a 373 €.

I migliori sconti eBay sui dispositivi tech per la Tech Week

Ma quali sono le promozioni eBay più convenienti sui dispositivi tech? Vi presentiamo una selezione dei device tecnologici più celebri e performanti, scontati fino al 53% in occasione della Tech Week: dalle smart tv di Samsung, Philips e Hisense al Chromebook di HP, passando per la fotocamera digitale Canon e per tanti altri prodotti e accessori.

-53% (-373 €) sulla smart tv Samsung UE50AU7170UXZT: per avere un'esperienza di visione realistica e immersiva, questa smart tv è sicuramente il dispositivo ideale. Infatti, è dotata di schermo 4K Ultra HD da ben 50 pollici, con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Restituisce fino a 1,073 miliardi di colori e si rivela all'avanguardia anche sulle componenti audio. Infine, è compatibile con Google Assistant e Alexa.

-47% (-180 €) sulla smart tv 40A4CG di Hisense: dotata di display Full HD da 40 pollici, questa tv, sebbene più compatta rispetto alla precedente, garantisce un'esperienza di visione altrettanto realistica. È caratterizzata da uno schermo con risoluzione da 1920 x 1080 pixel e monta il sistema operativo VIDAA. Infine, consente di connettersi a internet e di collegarsi ai propri account Amazon Prime Video, Chili, DAZN, Mediaset Play, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV e YouTube.

-44% (-200 €) sulla smart tv Philips 43PFS6805: dal design lineare ed elegante, questa smart tv ha un display LCD retroilluminato a LED da 43 pollici. Misura 96.84 cm x 56.35 cm e ha una risoluzione massima di 1080 pixels. È provvista di 2 porte USB e di 2 altoparlanti, che completano un efficiente sistema audio. Consente anche di navigare in internet, tramite Wi-Fi o cavo LAN.

-42% (-150 €) sul Chromebook 14a-na0047nl di HP: adatto sia all'uso quotidiano che a quello professionale, questo notebook HP è leggero, maneggevole e funzionale. Infatti, pesa soltanto 1,46 kg e ha un display da 14 pollici Full HD, con risoluzione da 1920 x 1080 pixels. Monta un processore Intel Celeron N4120 da 1.1 GHz, di tipo Quad Core e una memoria esterna da 64 GB. La RAM del dispositivo, invece, ha una capacità pari a 4 GB.

-33% (-30 €) sulla stampante HP DeskJet Plus 4130e: ottima per stampare file e documenti, questa stampante è un dispositivo multifunzione. Infatti, funge anche da fotocopiatrice, scanner e fax. Ha una risoluzione massima di 4800 x 1200 DPI e una velocità di stampa in nero pari a 6 ppm. Infine, funziona con la tecnologia a getto d'inchiostro.

-30% (-130 €) sulla smart tv Samsung UE43TU7090U: in grado di restituire sullo schermo immagini nitide e realistiche, questa smart tv è dotata di un display Ultra HD 4K da 43 pollici. È collegabile anche al Wi-Fi e può essere utilizzata anche come schermo per il gaming. Potrebbe essere molto apprezzata dai gamer, poiché offre una visione e un'esperienza di gioco immersive e tridimensionali.

-22% (-139 €) sulla fotocamera digitale Canon Eos m200: per scattare fermare i ricordi e scattare foto di elevata qualità, questa fotocamera digitale è dotata di stabilizzatore ottico e supporta uno zoom fino a 3x. Possiede una serie di funzioni avanzate, che la rendono semplice e intuitiva da utilizzare. Infatti, consente di ridurre il rumore, causato dalle esposizioni prolungate o dall'ISO elevato, corregge la diffrazione e regola in automatico il contrasto e la luminosità.

-22% (-100 €) sulla piastra per capelli Dyson Corrale: per sfoggiare ogni giorno un'acconciatura impeccabile, la piastra Dyson non ha bisogno di tante presentazioni. Infatti, questo dispositivo senza fili riduce i danni causati dal calore ed è provvista di lamine flessibili in lega di rame, in grado di adattarsi alla naturale piega dei capelli, modellandoli senza stressarli.

-17% (-120 €) sull'Apple iPhone 11 da 128 GB: dotato di un sistema a doppia fotocamera, con grandangolo e ultra-grandangolo, l'iPhone 11 consente di scattare foto di qualità direttamente dal proprio smartphone. Monta il chip veloce e potente A13 Bionic e ha una memoria esterna da 128 GB. Ma, naturalmente, le sue funzionalità sono tantissime.

-14% (-160 €) sull'iPhone 14 5G di Apple: dotato di RAM da 6 GB e memoria esterna da 256 GB, questo modello di iPhone si posiziona tra i top di gamma. Tra le tante caratteristiche, infatti, presenta un display OLED con diagonale da 6,1" e un sistema a doppia fotocamera. In più, possiede anche il Photonic Engine, la nuova tecnologia Apple che migliora la qualità delle foto in condizioni di scarsa luminosità.