Una nuvola simile a un UFO avvistata nei cieli della Turchia La rara formazione, che crea un’illusione ottica che induce a pensare a un disco volante, si è formata sopra la città di Bursa all’alba di giovedì 18, catturando l’attenzione di turisti e abitanti.

A cura di Valeria Aiello

La nube che sembra un UFO sopra alla città turca di Bursa / Credit: Twitter @aktas_hafize

Turisti e residenti della città di Bursa, in Turchia, hanno assistito a un fenomeno di eccezionale rarità: un’enorme nuvola lenticolare simile a un UFO è stata vista aleggiare in cielo per circa un’ora, colorandosi di rosso al sorgere del sole. Questo tipo di formazione nuvolosa, che dipende dalle condizioni ambientali e atmosferiche, come l’intensità del vento, l’umidità e la temperatura dell’aria, ha catturato l’attenzione di quanti si sono svegliati all’alba di giovedì 18 gennaio, compresa quella della giovane Aktas Hafize che, sui social, ha pubblicato alcune foto della splendida nube. Ma cosa sono le nubi lenticolari? E come mai hanno quest’insolito aspetto?

La nuvola che sembra un UFO nel cielo della Turchia

Come premesso, questa particolare formazione nuvolosa prende il nome di nube lenticolare, per via della forma che richiama quella di una lente. Il suo aspetto, che spesso dà origine a paesaggi impressionanti, creando illusioni ottiche che inducono a pensare a un piattino o un disco volante, si deve a una serie di condizioni. E Bursa, una moderna cittadina della Turchia nord-occidentale, situata alle pendici del Monte Uludağ (l’antico Olimpo della Misia), sorge in uno di quei territori che, per la loro orografia, possono rendere più probabile il fenomeno.

Le nuvole lenticolari, classificate come “altocumulus lenticularis” possono infatti formarsi in presenza di una marcata stabilità dell’aria e un vento relativamente sostenuto, la cui intensità cresce con la quota, incontrando un’inversione nell’atmosfera. Queste condizioni sono più probabili in zone di montagna, come del resto è Bursa, che si trova a un’altitudine di circa 2.500 metri e dove i flussi d’aria sono costretti a salire, entrando in collisione con il territorio che va sollevandosi.

Ciò crea quella che in gergo si chiama onda orografica, di cui la nube lenticolare rappresenta la parte “visibile”. Affinché la nuvola possa formarsi, è necessario che, nella zona dove sono presenti questi moti ascendenti, ci siano anche moti discendenti e che sia presente anche una sufficiente quantità di vapore acqueo che, condensandosi in una situazione di inversione termica negli strati superiori dell’atmosfera, dona alla nuvola la caratteristica forma lenticolare.