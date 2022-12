Una galassia coi colori del Brasile nel cielo: la NASA omaggia il grande Pelé Per ricordare il campione brasiliano Pelé la NASA ha condiviso la spettacolare immagine di una galassia a spirale, con i colori della bandiera del Brasile.

A cura di Andrea Centini

La galassia NGC 300. Credit: NASA/JPL–Caltech/OCIW

Giovedì 29 dicembre 2022 si è spento il grande Pelé, considerato il più grande giocatore del secolo dalla FIFA. L'ex campione brasiliano, morto a 82 anni dopo una battaglia contro un tumore del colon, è stato ricordato con affetto e ammirazione in tutto il mondo, non solo dal mondo del calcio e da una pletora di appassionati, ma anche da molteplici istituzioni che non hanno nulla a che fare col pallone, tanto era grande la leggenda di Edson Arantes do Nascimento, nome di battesimo di Pelé. Tra gli omaggi più suggestivi vi è indubbiamente quello della NASA, che ha ricordato “O Rey” con l'immagine di una splendida galassia a spirale tinta di giallo, verde e blu i colori della bandiera brasiliana.

Nel cinguettio su Twitter dell'agenzia aerospaziale statunitense si leggono le seguenti parole: “Commemoriamo la scomparsa del mitico Pelé, noto a molti come il re del ‘Gioco Bellissimo'. Questa immagine di una galassia a spirale nella costellazione dello Scultore mostra i colori del Brasile”. Le parole e l'immagine della NASA hanno ricevuto un enorme apprezzamento in tutto il mondo, raccogliendo nel momento in cui stiamo scrivendo 5,7 milioni di visualizzazioni, 18.900 retweet, 2.378 citazioni e quasi 100mila piace. Un successo “planetario” legato alla fama del grandissimo Pelé.

Ma di quale galassia si tratta? L'oggetto celeste ritratto nel tweet è la splendida galassia a spirale NGC 300 (conosciuta anche come C 70), scoperta nel lontano 1826 dall'astronomo britannico James Dunlop. La galassia si trova nel cuore della costellazione dello Scultore a 7 milioni di anni luce dalla Terra, e fa parte del cosiddetto “Gruppo dello Scultore”, il più vicino insieme di galassie al Gruppo Locale, nel quale rientra anche la Via Lattea, la nostra galassia. NGC 300 presenta diverse dettagli in comune con la ben più famosa e fotografata Galassia del Triangolo. Una delle caratteristiche più peculiari risiede nella sorgente di raggi X nel suo cuore, denominata NGC 300 X-1. Probabilmente è costituita da un enorme sistema binario di buchi neri di tipo Wolf-Rayet.

Leggi anche La Luna Piena del Castoro brilla nei cieli d'Italia: le splendide immagini

La foto condivisa dalla NASA è un'immagine composita a colori derivata dalla combinazione di immagini ottenute da due strumenti distinti: il telescopio della Carnegie Institution di Washington presso l'Osservatorio di Las Campanas, che opera nella lunghezza d'onda ottica, e il telescopio spaziale della NASA “Galaxy Evolution Explorer” (GALEX), che lavora invece nell'ultravioletto. Il risultato finale è una spettacolare astrofotografia, perfetta per omaggiare una delle figure più significative nella storia del Brasile.