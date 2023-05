Un popolare dolcificante potrebbe farci sentire un po’ più ansiosi Lo suggerisce uno studio americano che ha esaminato gli effetti dell’aspartame in modelli murini.

A cura di Valeria Aiello

L’aspartame, un dolcificante artificiale contenuto in migliaia di cibi e bevande dietetiche, potrebbe farci sentire un po’ più ansiosi. Lo suggerisce uno studio della Florida State University College of Medicine che ha esaminato gli effetti di questo edulcorante in modelli murini, osservando che è una possibilità su cui vale la pena indagare ulteriormente. I risultati della loro ricerca, pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences, mostrano che l’aspartame è collegato al comportamento ansioso nei topi. Ma ciò che è davvero sorprendente è che tale effetto potrebbe estendersi anche alla loro prole, fino a due generazioni.

“Questo studio – afferma il neuroscienziato e co-autore dello studio, il professor Pradeep Bhide del Dipartimento di Scienze Biomediche della Florida State University – sta dimostrando è che dobbiamo guardare indietro ai fattori ambientali perché ciò che vediamo oggi non è solo ciò che sta accadendo oggi, ma ciò che è accaduto due generazioni fa e forse anche di più”.

L'ansia è stata misurata attraverso una serie di test del labirinto su diverse generazioni di topi, dopo che un primo gruppo di animali ha avuto libero accesso ad acqua con aspartame al 15% (la quantità massima giornaliera raccomandata dalla FDA per gli esseri umani) per dodici settimane. I ricercatori hanno eseguito anche un sequenziamento dell’Rna su parti chiave del loro sistema nervoso per capire come venivano espressi i geni nel tessuto, riscontrando cambiamenti significativi nell’amigdala, una parte del cervello associata alla regolazione dell’ansia.

Lo studio, durato quattro anni, ha inoltre mostrato un pronunciato comportamento ansioso su più generazioni discendenti dai maschi esposti all’aspartame. “Era un tratto simile all’ansia così robusto che non credo che nessuno di noi si aspettasse di vederlo – precisa Sara Jones , assistente di ricerca laureata presso la Florida State University – . È stato completamente inaspettato. Di solito, vediamo cambiamenti sottili”.

La ricerca è stata progettata in seguito ai risultati di un precedente lavoro dello stesso team sugli effetti transgenerazionali del consumo di nicotina sul comportamento dei topi. Ancora una volta, indicano gli studiosi, questi effetti possono apparentemente essere tramandati di generazione in generazione, probabilmente a causa di cambiamenti epigenetici non codificanti nei geni degli spermatozoi di topo. In altre parole, non sono solo coloro che consumano il dolcificante artificiale ad essere potenzialmente esposti al rischio di produrre ansia, ma anche i figli dei loro figli.

I ricercatori stanno ora lavorando a un’ulteriore pubblicazione basata sui risultati di questo studio, incentrata l’aspartame ha influenzato la memoria e, in futuro, si occuperanno identificare i meccanismi molecolari che influenzano la trasmissione dell’effetto dell'aspartame nella prole.