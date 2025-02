video suggerito

Un giovane di una tribù senza contatti entra per la prima volta in un villaggio: gli mostrano un accendino A Bela Rosa, vicino al fiume Purus in Brasile, un giovane uomo di una tribù senza contatti con la nostra civilità è entrato per la prima volta in un villaggio. L’incontro è durato meno di 24 ore: appena la notizia si è diffusa le autorità che si occupano degli indigeni sono intervenute per tutte le verifiche mediche. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’incontro è avvenuto in Brasile. Un giovane uomo di una tribù senza nessun contatto con la nostra civiltà è entrato in un villaggio nella parte brasiliana della foresta amazzonica. La notizia è stata riportata dall’agenzia stampa Associated Press (AP) che cita fonti del Funai, il Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Il luogo preciso di questo contatto è Bela Rosa, vicino al fiume Purus. Siamo nella zona sud – occidentale dell’Amazzonia. Secondo il Funai solo in Brasile vivono 77 gruppi di indigeni che si definiscono incontattati. Sono persone che non hanno mai avuto uno scambio registrato con la nostra civiltà.

Non è chiaro quale sia il loro livello di conoscenza dell'ambiente esterno alla foresta: alcuni sanno che il mondo esterno esiste ma scelgono di non entrare nemmeno in contatto. Una percentuale più ridotta invece non ne è nemmeno a conoscenza. Dalle stime sembra che il Brasile abbia il maggior numero di gruppi al mondo di tribù non contattate.

La cronaca dell’incontro e l’intervento dei funzionari

Il giovane era a piedi nudi. Secondo AP era vestito solo con un perizoma. Si muoveva con due bastoni di legno in mano. Dalle prime testimonianza sembra che l’incontro sia stato pacifico. Credendo che il ragazzo avesse bisogno di fuoco, un abitante del villaggio di Bela Rosa ha provato a mostrargli un accendino. Il Funai ha spiegato che appena avuto notizia dell’incontro è stata inviata una squadra di operatori per gestire il ritorno nella sua tribù dell’uomo e fornire le prime cure medico. L’uomo era in buona salute ma le tribù incontattate rischiano di essere più sensibili a patogeni in circolo da secoli nel resto della civiltà.

Leggi anche È probabile che sui social abbiate visto almeno un animale che non è mai esistito

La politica seguita dal Brasile prevede di non entrare in contatto con gli indigeni di queste tribù. La loro vita viene monitorata analizzando le tracce dei loro spostamenti o al limite con fototrappole. Lo scorso dicembre sempre il Funai aveva diffuso le immagini dei Massaco, una tribù incontattata a Nord del Brasile che caccia con archi molto più lunghi della loro stessa altezza. Secondo gli aggiornamenti del Funai, il giovane uomo avrebbe scelto di tornare dalla sua tribù a poche ore dall'incontro.