video suggerito

Un enorme vulcano sottomarino mostra i segnali di un’imminente eruzione Si tratta del vulcano Axial Seamount, un vulcano sottomarino che si trova a soli 500 chilometri dalla costa degli Stati Uniti nord-occidentali: il magma in risalita ha sollevato il centro della caldera di circa 25 centimetri nell’ultimo anno e anche l’attività sismica è aumentata, facendo registrare centinaia di terremoti ogni giorno. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vista batimetrica dell'Axial Seamount, il vulcano sottomarino dell'Oceano Pacifico nord-orientale / Credit Nature 2024

L’enorme vulcano Axial Seamount, un vulcano sottomarino vicino alla costa degli Stati Uniti nord-occidentali, sta mostrando i segnali di un’imminente eruzione: secondo i vulcanologi che monitorano la sua attività, la pressione esercitata dal magma in risalita ha sollevato il centro della caldera di 25 centimetri nell’ultimo anno e anche l’attività sismica è aumentata, facendo registrare centinaia di terremoti ogni giorno. Ciò ha portato gli scienziati a prevedere che il vulcano sommerso potrebbe eruttare entro la fine del 2025.

Situato sulla dorsale Juan de Fuca nell’Oceano Pacifico, l’Axial Seamount si trova a 500 chilometri dalla costa degli Stati Uniti nord-occidentali, davanti allo stato dell’Oregon, e si estende per 2 km di larghezza, raggiungendo 1.100 metri di altezza a una profondità di circa 1.500 metri dalla superficie del mare. “L’Axial Seamount è il vulcano più attivo del Pacifico nord-orientale, cosa che forse alcuni non sanno perché è nascosto sotto l'oceano – ha affermato il vulcanologo Bill Chadwick dell’Università Stata dell’Oregon in un podcast dell’Oregon Public Broadcasting – . Il suo tasso di attività sismica è aumentato costantemente negli ultimi sei mesi, mentre la sua cima sommersa si è gonfiata come un palloncino, perché il magma risale in un serbatoio sotto la sommità del vulcano”.

“Anche il numero di terremoti è aumentato significativamente” ha aggiunto Chadwick che, insieme al suo collega, il geofisico Scott Nooner dell’Università della Carolina del Nord, ne ha previsto l’eruzione prima della fine del 2025. “Tutti questi segnali indicano che siamo nelle fasi finali di preparazione alla prossima eruzione”.

Il vulcano Axial Seamount si trova a circa 500 chilometri dalla costa dell'Oregon: a sinistra, le principali placche tettoniche e i loro confini (linee tratteggiate verdi) vicino alla dorsale Juan de Fuca; a destra, Vista 3D della batimetria dell'area dell'Axial Seamount / Credit: Nature 2024

Nonostante questi segnali, è improbabile che l’eruzione dell’Axial Seamount rappresenti una minaccia per l’uomo. L’aumento di pressione dovrebbe aprire una spaccatura nel sottile scudo di lava solida che si trova sulla sommità del vulcano, senza produrre alcuna esplosione, ma determinando un’effusione di lava fuori dalla caldera e lungo il fondale marino. Ciò significa che l’eruzione non determinerebbe alcun evento drammatico, come uno tsunami.

Il monitoraggio della sua attività potrà comunque aiutare i ricercatori a prevedere meglio eventi vulcanici più pericolosi. L’Axial Seamount ha eruttato tre volte negli ultimi 30 anni, tra cui nel 1998, nel 2011. L’ultima eruzione è avvenuta nel 2015 e, durante quell’evento, il fondale marino si era sollevato a velocità di oltre un metro in un anno, rallentando gradualmente a circa un centimetro all’anno entro il 2023. Dal 2024, il fondale è tornato a sollevarsi, raggiungendo una velocità di 25 centimetri all’anno.

Nei mesi che hanno preceduto l’eruzione del 2015, il vulcano venne scosso da un’intensa attività sismica, che culminò in 9.000 terremoti nel giorno dell’eruzione. “Ci auguriamo che quanto appreso in quell’evento possa essere applicato ai vulcani di tutto il mondo” ha concluso Chadwick.