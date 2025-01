video suggerito

Un chirurgo ha contratto il cancro da un paziente che stava operando: un caso unico nel suo genere Durante l’intervento chirurgico per rimuovere un istiocitoma fibroso maligno, il chirurgo si è ferito a una mano: cinque mesi dopo ha scoperto di avere lo stesso tumore del paziente che aveva operato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

176 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un chirurgo tedesco ha sviluppato un nodulo canceroso alla mano dopo essersi ferito mentre durante un'operazione di asportazione di quello stesso tumore / Photo iStock

Sta facendo discutere un caso clinico unico nel suo genere, di un chirurgo che ha contratto il cancro da un paziente che stava operando. Il cancro non è una malattia contagiosa (non si trasmette come un virus) se non in rarissime eccezioni conosciute in tutto il genere animale (nei cani, nel diavolo della Tasmania e nel criceto dorato) e in casi umani assai rari di trasmissione materno-fetale per difetti genetici nel feto (sono stati documentati appena 17 casi di trasmissione materno-fetale in oltre un secolo). Ciò rende la storia del chirurgo, dettagliata in un rapporto pubblicato nel 1996 sul New England Journal of Medicine, un caso assolutamente singolare.

Cosa sappiamo del chirurgo che ha contratto il cancro dal paziente che stava operando

Il chirurgo, un uomo tedesco di 53 anni, stava eseguendo un intervento chirurgico di asportazione di un istiocitoma fibroso maligno dall’addome di un paziente, un tipo di sarcoma caratterizzato dalla presenza di istiociti, delle cellule immunitarie che migrano in tessuti dove non dovrebbero, in cui formano escrescenze tumorali. Durante l’operazione, il chirurgo si ferì accidentalmente alla mano, tagliandosi alla base del dito medio del palmo sinistro, mentre cercava di posizionare un drenaggio nel paziente.

La ferita venne disinfettata e fasciata immediatamente, ma cinque mesi dopo, il chirurgo notò che, in quello stesso punto della mano in cui si era ferito, si stava formando un piccolo nodulo. Visitato da uno specialista della mano che rilevò “un rigonfiamento duro, circoscritto, simile a un tumore di 3 cm di diametro”, il chirurgo fu quindi operato e il tessuto rimosso venne analizzato.

Leggi anche Tecnica rivoluzionaria converte le cellule del cancro in cellule sane: speranze per terapie innovative

Il tumore del paziente (A) e quello del chirurgo (B) erano entrambi degli istiocitomi fibrosi maligni, le cui cellule cancerose erano geneticamente identiche / Credit NEJM

L’esame istologico rivelò che si trattava di un istiocitoma fibroso maligno, lo stesso tipo di tumore maligno che il chirurgo stava rimuovendo al momento della lesione alla mano. Ulteriori analisi rivelano che le cellule cancerose erano geneticamente identiche a quelle del cancro del suo paziente, per cui il team medico concluse che le cellule maligne dovevano essersi trasferite nel momento in cui il chirurgo si era ferito. “I due tumori erano entrambi degli istiocitomi fibrosi maligni del sottotipo storiforme-pleomorfo – si legge nel rapporto – . Utilizzando metodi molecolari, abbiamo poi dimostrato che i sarcomi del paziente e del chirurgo erano geneticamente identici”.

Nel rapporto, il team descrive il caso come un “trapianto accidentale” di un istiocitoma fibroso maligno del paziente, precisando che si tratta di una circostanza molto insolita perché, solitamente, un tessuto trapiantato che differisce geneticamente dal tessuto dell’ospite viene preso di mira e distrutto sistema immunitario dell’ospite, portando al rigetto. Questo è il motivo per cui, durante i trapianti di organi, vengono utilizzati farmaci immunosoppressori.

Il chirurgo aveva infatti sviluppato un’infiammazione intorno al taglio ma, evidentemente, quella risposta immunitaria non è riuscita a impedire alle cellule cancerose di proliferare. Secondo il team, quelle cellule potrebbero aver eluso il sistema immunitario del chirurgo attraverso diversi meccanismi: ad esempio, potrebbero non aver prodotto sufficienti antigeni, molecole che attivano il sistema immunitario, innescando la produzione di anticorpi, secondo il rapporto.