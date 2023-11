Tumore al seno, diagnosi più accurate con l’intelligenza artificiale Lo confermano i risultati di una nuova ricerca appena pubblicata su Nature Medicine: l’analisi delle mammografie mediante l’intelligenza artificiale ha rilevato fino al 13% di casi in più rispetto a quelli identificati dai medici.

A cura di Valeria Aiello

Nella lotta ai tumori, l’intelligenza artificiale si sta affermando come una preziosa arma in grado di migliorare e accelerare le diagnosi mediche. Una nuova conferma del suo potenziale arriva da una sperimentazione condotta su un gruppo di 25.000 donne sottoposto a screening per il cancro al seno in Ungheria tra il 2021 e il 2023.

L’implementazione della lettura aggiuntiva delle mammografie mediante intelligenza artificiale ha permesso di scovare fino al 13% di casi in più di tumore al seno rispetto alla sola lettura standard, evidenziando come i sistemi di apprendimento automatico possano migliorare la diagnosi precoce, segnalando errori o identificando anche i più impercettibili segni di tumore.

L’intelligenza artificiale aumenta i tassi di rilevamento del cancro al seno

La sperimentazione, dettagliata in uno studio appena pubblicato su Nature Medicine, comprendeva tre fasi di implementazione di uno strumento di intelligenza artificiale disponibile in commercio, chiamato Mia e sviluppato dalla Kheiron Medical Technology, una società britannica specializzata in sistemi di diagnostica medica. In ogni fase, il processo di lettura aggiuntiva delle mammografie mediate l’intelligenza artificiale ha prodotto un miglioramento nei tassi di rilevamento del cancro al seno, rispettivamente del 5%, 10% e 13% in confronto con la lettura standard di almeno due radiologi.

La maggior parte dei tumori identificati con l’intelligenza artificiale era invasiva, nel senso che avevano il potenziale per diffondersi ad altri organi o tessuti.

“Il nostro studio dimostra che l’uso dell’intelligenza artificiale può fungere da efficace rete di sicurezza, uno strumento per evitare che i segni più sottili del cancro passino inosservati – ha affermato Ben Glocker, coautore dello studio e professore di apprendimento automatico per l’imaging presso l’Imperial College di Londra – . Vedere in prima persona che l’uso dell’intelligenza artificiale potrebbe ridurre sostanzialmente il tasso di tumori non diagnosticati nello screening al seno rappresenta un grande risultato nella nostra missione di trasformare la lotta al cancro con la tecnologia dell’intelligenza artificiale”.