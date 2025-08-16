Trova un diamante da 2,3 carati nell’unico posto al mondo dove le persone possono cercarli: quanto vale

Una donna di New York, Micherre Fox, ha trovato un diamante bianco da 2,3 carati nel famoso Crater of Diamonds State Park, il Cratere dei Diamanti del Parco statale dell’Arkansas: “Ero disposta ad andare ovunque per riuscirci, ma ho scoperto che il solo luogo al mondo in cui è possibile farlo era proprio qui”.

La 31enne Micherre Fox ha trovato un diamante da 2,3 carati nel Crater of Diamonds State Park, il famoso Cratere dei Diamanti del Parco statale dell’Arkansas / Credit: Arkansas State Park

La 31enne Micherre Fox, di Manhattan, New York, ha trovato un diamante da 2,3 carati in quello che è conosciuto come “l’unico posto al mondo” in cui le persone possono liberamente cercare diamanti naturali e portarseli a casa: si tratta del famoso Crater of Diamonds State Park, il “Cratere dei Diamanti” del Parco statale dell’Arkansas – una superficie erosa di circa 15 ettari in un cratere vulcanico – che si trova a 1,6 km a sud-est della città di Murfreesboro.

Dall’inizio del 2025, nel Crater of Diamonds State Park sono stati trovati 366 diamanti, di cui 11 di almeno un carato, ma quello trovato da Micherre Fox è il terzo più grande di quest’anno. La sua avventura era partita a inizio luglio, quando la trentunenne aveva deciso di lasciare temporaneamente Manhattan per trovare un diamante per il suo anello di fidanzamento. Il suo compagno, sostenendo l'impresa, ha accettato di aspettare che Micherre raggiungesse il suo obiettivo.

“Ero disposta ad andare ovunque per realizzare questo sogno – ha spiegato la giovane donna – . Ho fatto delle ricerche e ho scoperto che il solo posto al mondo in cui è possibile farlo era proprio qui, in Arkansas!”.

Diamante da 2,3 carati trovato da Micherre Fox

Per ricercare diamanti nel Crater of Diamonds State Park dell’Arkansas, il mese di luglio è un ottimo periodo, ma durante le prime tre settimane di permanenza, Micherre non ha avuto fortuna. Nel suo ultimo giorno al parco, il 29 luglio, la giovane donna ha però deciso di scegliere un sentiero poco battuto, lungo il West Drain -un condotto vulcanico che costeggia il confine occidentale dell’area di ricerca dei diamanti; è stato lì che, intorno alle 11 del mattino, Micherre ha notato qualcosa che luccicava ai suoi piedi.

Inizialmente, pensando che potesse trattarsi di una ragnatela ricoperta di acqua, Micherre ha ispezionato il tutto con la punta dello stivale, ma quello splendente luccichio era in realtà qualcosa di solido, una pietra particolarmente scintillante, che la donna ha raccolto per osservarla più da vicino.

“Non avendo mai visto un vero diamante tra le mani, non ero sicura di cosa fosse – ha raccontato la 31enne – . Ma era il diamante più ‘diamante’ che avessi mai visto”.

Con la gemma ancora in mano, la donna si è precipitata al Diamond Discovery Center, il centro dove il personale del parco ispeziona le gemme trovate, che ha confermato che si trattava di un diamante bianco (colorless) del peso di oltre due carati. “Mi sono inginocchiata e ho pianto, poi ho iniziato a ridere” ha aggiunto Micherre.

Quanto vale il diamante trovato da Micherre Fox

Il diamante bianco da 2,3 carati trovato da Micherre Fox è grande più o meno quanto un dente umano, ha una forma liscia, arrotondata e una splendida lucentezza metallica, tipica della maggior parte dei diamanti trovati al Crater of Diamonds State Park. Ma il suo valore non dipende solo dal colore o dalle dimensioni, ma anche da fattori come la purezza, il taglio e… l’andamento del mercato, per cui è difficile dire con esattezza qualche sarebbe l’esatto valore della pietra trovata da Micherre.

Secondo alcuni media, il valore del suo diamante potrebbe aggirarsi intorno ai 27.000 dollari, ma l’importanza simbolica della pietra, che la 31enne utilizzerà per il suo anello di fidanzamento, rendono la gemma “inestimabile”.

Per il Crater of Diamonds, il diamante di Micherre Fox (battezzato “diamante Fox-Ballou” dal suo cognome e quello del suo compagno) si aggiunge alle centinaia di migliaia di diamanti – all’incirca 35.000 – trovati da quando il sito è divento un parco statale dell’Arkansans, nel 1972. Tra i suoi diamanti più importanti, figurano l’Uncle Sam da 40,23 carati, il diamante più grande mai rinvenuto negli Stati Uniti, l’Amarillo Starlight da 16,37 carati, la Star of Arkansas da 15,33 carati e l’Esperanza da 8,52 carati.