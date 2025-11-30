Superluna Fredda di dicembre: ecco quando osservare l’ultima Luna piena del 2025

Dicembre 2025 regala un nuovo spettacolo celeste imperdibile: l’ultima Luna piena dell’anno, la Superluna Fredda. Chiamata così per le temperature rigide tipiche di questo periodo, è la terza Superluna consecutiva dell’anno, la seconda più grande e luminosa del 2025 dopo la Superluna del Castoro. Raggiungerà la fase piena poche ore dopo il perigeo, il punto orbitale più vicino alla Terra, mostrandosi più grande e luminosa del normale. Sarà anche la Luna piena più alta del cielo dell’anno, con anche il Sole nel punto più basso prima del solstizio d’inverno.

Il momento migliore per ammirare la Superluna Fredda è al sorgere sull’orizzonte orientale dopo il tramonto di giovedì 4 novembre, quando l’effetto dell’illusione lunare la farà apparire ancora più grande e spettacolare. Il momento esatto del plenilunio è invece previsto alle 00:14 di venerdì 5 dicembre.

Perché la Superluna Fredda di dicembre è speciale

La Luna piena di dicembre è conosciuta anche come Luna delle lunghe notti o Luna prima di Yule, nomi tradizionali legati alle festività invernali. Questa Luna piena si distingue per la sua posizione straordinariamente alta nel cielo – con il Sole al suo punto più basso prima del solstizio d’inverno, la Luna piena appare più elevata rispetto a qualsiasi altra dell’anno. In questo 2025, la Luna piena Fredda è anche una Superluna, quindi più grande e più luminosa del solito.

Questa caratteristica è legata alla posizione della Luna rispetto alla Terra, o meglio, alla vicinanza tra la fase piena e il perigeo, il punto in cui il nostro satellite naturale è più vicino al pianeta. Dopo quella del Castoro dello scorso novembre, la Superluna fredda è la seconda più grande e luminosa nel cielo dell’anno, con una distanza di 357.218 chilometri dalla Terra. Sarà illuminata al 100% solo 12 ore dopo il suo perigeo.

La Superluna Fredda è l’ultima Luna piena del 2025

La Superluna Fredda è l’ultima delle 12 Luna piene del 2025, nonché la terza Superluna consecutiva dell’anno. Delle 12 lune piene del 2025, due sono invece state eclissi lunari totali (Luna di sangue – la prima si è verificata il 14 marzo e la seconda il 7 settembre).

La prossima Luna piena sarà la Luna del Lupo, la prima Luna piena del 2026 e la prima dell’inverno nell'emisfero settentrionale: il plenilunio è atteso per sabato 3 gennaio 2025. Sarà anche la quarta e ultima Superluna consecutiva.