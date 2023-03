Sì, il rumore del traffico fa davvero salire la pressione Lo dimostra un nuovo studio appena pubblicato sul JACC: Advances che ha fornito una prova concreta della relazione causale tra ipertensione e inquinamento acustico.

A cura di Valeria Aiello

Se sei tra coloro che vivono vicino a una strada trafficata, potresti aver avuto la sensazione che il suono costante dei motori, i clacson strombazzanti e le sirene lamentose ti facciano salire la pressione. A quanto pare, non è solo un’impressione. Un nuovo studio, appena pubblicato su JACC: Advances, dimostra che l’inquinamento acustico può fare esattamente questo. In che modo? Aumentando il rischio di ipertensione, come scoperto dal team di ricerca internazionale che ha progettato questo nuovo studio e che, per la prima volta, ha fornito una prova concreta dell’associazione tra inquinamento acustico e questo problema di salute. In precedenza, diverse ricerche hanno suggerito un legame tra rumore del traffico e ipertensione, ma mai nessuna indagine è riuscita a mettere in evidenza una relazione causale.

In questa nuova analisi, gli studiosi hanno preso in esame i dati di oltre 240.000 persone (di età compresa tra 40 e 69 anni) che all’inizio dello studio non soffrivano di ipertensione. Hanno quindi stimato il rumore del traffico stradale in base all’indirizzo di residenza e al cosiddetto metodo di valutazione del rumore, uno strumento di modellazione europeo. Utilizzando poi i dati di follow-up su una media di 8,1 anni, hanno calcolato quante persone hanno sviluppato ipertensione, scoprendo che coloro che vivono vicino a strade trafficate non solo hanno maggiori probabilità di sviluppare ipertensione, ma hanno un rischio che aumenta di pari passo con la “dose” di rumore.

Queste associazioni sono rimaste valide anche quando i ricercatori hanno estrapolato i dati dell’esposizione alle particelle fini e al biossido di azoto (NO2), uno dei principali inquinanti dell’aria, rilevando che le persone che avevano un’elevata esposizione sia al rumore del traffico sia all’inquinamento atmosferico avevano un rischio ancora più alto di ipertensione. “Il rumore del traffico stradale e l’inquinamento atmosferico correlato al traffico coesistono intorno a noi” ha osservato Jing Huang, assistente professore presso il Dipartimento di scienze della salute occupazionale e ambientale presso la School of Public Health dell'Università di Pechino e autore principale dello studio – . È essenziale esplorare gli effetti indipendenti del rumore del traffico stradale, piuttosto che l’ambiente totale”.

I risultati dello studio, ha aggiunto il dottor Huang, possono supportare misure di salute pubblica perché confermano che l’esposizione al rumore del traffico stradale è dannosa per la nostra pressione sanguigna. In tal senso, i ricercatori chiedono la definizione di politiche che possano alleviare tale impatto negativo, così come la messa a punto di linee guida e l’applicazione di regole più rigorose sul rumore, il miglioramento delle condizioni stradali e del design urbano, nonché l’investimento in tecnologie che rendano i veicoli più silenziosi.

“Ad oggi, questo è il primo studio prospettico di grandi dimensioni che affronta direttamente l'effetto del rumore del traffico stradale sull’incidenza dell’ipertensione di nuova diagnosi – ha aggiunto Jiandong Zhang, ricercatore in malattie cardiovascolari nella Divisione di cardiologia presso l’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill e autore di un commento editoriale che accompagna la pubblicazione. “I dati mostrati in questo articolo forniscono prove di qualità superiore per giustificare il potenziale di modifica del rumore del traffico stradale e l’inquinamento atmosferico, sia a livello individuale sia sociale, al fine di migliorare la salute cardiovascolare”.