Secondo la matematica il 2025 è un anno quasi magico: i calcoli dietro il quadrato perfetto Il numero 2025 è un quadrato perfetto, visto che il quadrato di un numero intero: 45. Trovare dei quadrati perfetti nel nostro calendario sarà sempre più difficile. Il prossimo sarà il 2116, ossia 46+46. E non solo: c'è anche almeno un altro calcolo curioso dietro questo numero.

A cura di Valerio Berra

Nell’universo della matematica ci sono numeri diversi da altri. Possono essere valori che ritornano in diverse dimostrazioni, numeri che hanno proprietà molto rare o numeri che sono diventati importanti per tutti i significati attribuiti fuori dall’ambito scientifico. Da quando è scoccato il nuovo anno si è sollevato sui social un certo interesse per il numero 2025.

Sia chiaro. Parliamo di matematica. Il numero 2025 ha un po’ di proprietà interessanti e vale la pena fermarsi a considerarle ma questo non influirà in alcun modo sulla vostra vita o su vostro anno. Insomma, vedremo qualche dato ma non le teorie esoteriche che vogliono trovare significati nascosti tra le pieghe dei numeri e venderveli impacchettati in un libro.

Perché il 2025 è un quadrato perfetto

Uno dei contenuti che nelle ultime ore stanno svelando le proprietà del 2025 è un video pubblicato sul profilo di Maria Bosco, sui social meribi_matemaggica, divulgatrice di Geopop. Il primo dato interessante è che 2025 è un quadrato perfetto, cioè è il quadrato di un numero intero. 2025 infatti è il risultato di 45 alla seconda e cioè 45 x 45.

Non succede spesso. O almeno, non succede più molto spesso da quando smesso di contare gli anni dalla nascita di Cristo. Nello scorso millennio abbiamo avuto 13 anni che erano dei quadrati perfetti. L’ultimo è il 1936. Certo, non un anno felice per l’Italia che era nel pieno del regime fascista. In questo millennio invece gli anni che coincidono con quadrati perfetti saranno 10. Per il prossimo bisognerà aspettare il 2116, cioè 46 alla seconda. Il prossimo millennio saranno 9, e così via a scalare: più crescono i numeri da cui nascono i quadrati perfetti, più è difficile trovarli vicini.

Ma il 2025 non è solo un quadrato perfetto. C’è anche un altro calcolo curioso che si può associare a questo numero. In fatti il 2025 può essere letto anche come la somma di un’intera progressione di numeri interi poi elevati alla seconda. 2025 = (1+2+3+4+5+6+7+8+9) alla seconda.