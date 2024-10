video suggerito

Il delfino si spiaggia in Puglia, i turisti lo portano in mare: non sempre è la cosa giusta da fare A Porto Selvaggio, in Puglia, un gruppo di bagnanti ha cercato di soccorrere un delfino spiaggiato. Fanpage.it ha chiesto alla biologa marina Maddalena Jahoda, esperta di delfini e balene, quali sono le regole da seguire in questi casi: "A volte i delfini vanno a riva per non affogare".

Intervista a Maddalena Jahoda Ricercatrice e responsabile della divulgazione scientifica dell'Istituto Tethys

Un delfino spiaggiato a riva a Porto Selvaggio, in Puglia, è stato soccorso da alcuni bagnanti che lo hanno aiutato a tornare a largo. Le immagini del tentato salvataggio sono state catturate dalla testata locale Ozanews, ma il video, pubblicato sui social, ha innescato un accesso dibattito tra gli utenti. "Se i delfini vengono a riva vuol dire che non stanno bene", ha scritto un utente. Altri invece hanno difeso il gesto dei soccorritori: "Almeno ci hanno provato, perché demolirli?", ha risposto un altro utente. Nello scambio di messaggi si è inserito anche lo stesso giornale che ha caricato il video, spiegando che "la prima cosa fatta da chi ha soccorso il delfino è stata avvisare la Guardia Costiera tramite la procedura richiesta dalla Guardia stessa".

D'altronde, dato che di fronte a un animale in difficoltà viene istintivo fare qualcosa per provare ad aiutarlo. Per capire quale sia il comportamento migliore da seguire in casi come questo, Fanpage.it ha chiesto un parere alla ricercatrice Maddalena Jahoda dell'Istituto Tethys Onlus, un'organizzazione senza fini di lucro per la conservazione dell'ambiente marino.

Cosa fare se vediamo un delfino spiaggiato?

È chiaramente una situazione conflittuale. Da una parte umanamente capisco benissimo l'istinto di chi vedendo un delfino spiaggiato, magari anche in chiare difficoltà, vuole fare qualcosa per salvarlo e non riesce a lasciarlo lì da solo al suo destino, quindi comprendo molto bene le persone del video. D'altra parte, in modo più freddo, va fatta anche un'altra considerazione: in linea di massima quando un animale arriva a spiaggiarsi, il più delle volte lo fa perché sta male.

Nel caso specifico dei delfini cosa è importante sapere?

Esistono diverse specie di delfini. Quella che è più frequente nelle aree costiere è il tursiope. Invece, l'esemplare del video mi sembra piuttosto una stenella. È importante fare questa distinzione perché quest'ultima specie tende a vivere soprattutto a largo, in fondali più profondi, ed è difficile che arrivi a riva, soprattutto se è da solo. Se questo succede molto probabilmente significa che l'animale non sta bene.

Perché i delfini tendono ad avvicinarsi a riva quando stanno male?

Teniamo presenti che i delfini sono mammiferi che respirano, quindi la prima cosa che fanno quando stanno male è andare verso fondali più bassi per poter respirare meglio e non rischiare di affogare. Per capirci, per loro andare a riva è il nostro metterci a letto quando abbiamo la febbre.

Quindi qual è la cosa giusta da fare?

Sicuramente, la cosa giusta da fare è innanzitutto chiamare la Guardia Costiera che può attivare tutta la catena di passaggi necessaria in questi casi, ad esempio può contattare lo zooprofilattico locale. È importante non agire di testa propria, sia per la nostra sicurezza che per quella dell'animale. Ad esempio, noi possiamo trasmettere delle malattie a loro e loro possono fare lo stesso con noi.

È possibile salvare un delfino che finisce spiaggiato a riva?

La cosa migliore sarebbe che intervenisse un veterinario, tuttavia qualora il delfino sia davvero malato l'unica chance per salvarlo sarebbe avere in una struttura predisposta alle cure dei delfini (delfinario) e trasferirlo per sottoporlo alle cure necessarie.

Ma, anche qualora ci fosse nelle vicinanze una struttura di questo tipo, bisognerebbe valutare lo stress a cui l'animale sarebbe sottoposto e quali siano le effettive possibilità di salvarlo: ad esempio, per tornare al caso specifico del video, raramente le stenelle riescono a sopravvivere in un delfinario. In definitiva, bisogna capire se vale la pena sottoporre l'animale a un simile stress, nonostante sia molto difficile accettare di non poter fare nulla per l'animale.