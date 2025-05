Scopre una scioccante verità sul marito dopo un test genetico: il risultato che cambia ogni cosa

video suggerito

Una donna australiana, madre di due figli, ha deciso insieme al marito di fare un test genetico per curiosità: il risultato ha però svelato uno sconvolgente segreto sulle loro origini, cambiando radicalmente la sua vita e quella della sua famiglia.

A cura di Valeria Aiello

Una donna australiana, madre di due figli, ha scoperto una scioccante verità sul marito dopo aver fatto un test genetico insieme a lui: il test, noto come Ancestry DNA, avrebbe permesso ai due di conoscere qualcosa in più sulle loro origini familiari e genealogiche, ma il risultato ha svelato uno sconvolgente segreto sulle radici di suo marito.

La donna, originaria del Nuovo Galles del Sud, aveva sempre saputo di essere stata concepita con fecondazione eterologa, attraverso la donazione di gameti maschili, senza però dare mai troppo peso a questo aspetto. “Fino a quando, un paio di anni fa, insieme a mio marito, ho pensato che sarebbe stato divertente fare un test Ancestry DNA – ha raccontato la donna in un post pubblicato su Reddit – . Magari avrei trovato dei fratellastri e lui avrebbe scoperto qualcosa di più sulla sua famiglia”.

Il test ha però restituito un esito del tutto inaspettato, cambiando radicalmente la sua vita. “Abbiamo ricevuto i risultati e… ero compatibile con lui. Mio marito. Come fratellastro”. All’inizio la coppia ha pensato che si trattasse di un errore o di aver frainteso qualcosa nei risultati ma, dopo aver indagato, ha scoperto che anche il marito era nato da gameti maschili donati e che nessuno glielo aveva mai detto. “E ora eccoci qui, spostati da anni con due figli, cercando di elaborare il fatto di essere fratelli”.

Suo marito è il suo fratellastro, nato dai gameti del suo stesso donatore

Scoprire che suo marito era in realtà il suo fratellastro si è rivelata una verità molto difficile da gestire: “Non so nemmeno come spiegare come mi sento – ha spiegato la donna nel suo post -. È opprimente: amo mio marito, ma questo ha cambiato radicalmente le cose. Ne abbiamo parlato con un genetista e stiamo cercando di andare avanti, ma è come se tutto ciò che pensavamo di sapere sulla nostra famiglia fosse stato capovolto. Mi sento persa”.

Il peso di questa difficile situazione, che la donna ha affidato per la prima volta ai social circa 7 mesi fa, è diventato devastante per la coppia, che ora vive separata e ha deciso di divorziare.

“Non c’è stata una grande crisi che ha posto fine a tutto: è stato un percorso lento, silenzioso, triste. Una costante erosione di tutto ciò che pensavamo di sapere l’uno dell’altra, della nostra famiglia, della nostra vita. Abbiamo provato la terapia. Abbiamo provato la pazienza. Abbiamo provato a fingere che questo non cambiasse tutto tra noi. Ma è successo. Non si può ‘tornare alla normalità’ quando le fondamenta su cui hai costruito il tuo matrimonio si rivelano una bugia”.

Nel suo cuore, ora c’è un profondo dolore, ma anche tanta rabbia. “Non solo per quello che è successo tra noi, ma per l’intero sistema che ha creato questo pasticcio in primo luogo – ha aggiunto la donna – . Per l’industria della fertilità che ha dato priorità ai profitti rispetto all’etica. Per la segretezza. Per le persone che ancora oggi insistono sul fatto che ‘queste cose sono così rare’. Non lo sono”.

“Da quando la mia storia ha iniziato a circolare, quasi una dozzina di persone mi hanno contattato privatamente raccontandomi esperienze simili. Sposare fratellastri. Avere figli con fratellastri. Frequentare parenti senza saperlo. E queste sono solo le persone che mi hanno trovato. Quanti altri ci sono là fuori, ancora all’oscuro?”.