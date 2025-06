Scoperto un nuovo gruppo sanguigno in una donna francese: risolto un mistero lungo 15 anni

video suggerito

È stato scoperto un nuovo gruppo sanguigno. Lo ha annunciato l'Établissement français du sang (Efs), l'agenzia francese di approvvigionamento del sangue, che ha chiamato il nuovo gruppo "Gwada negativo". Si tratta infatti del 48° sistema di gruppi sanguigni finora noto: l'unica portatrice al mondo nota è una donna francese dell'isola caraibica di Guadalupa, a cui si deve tra l'altro il nome del nuovo sistema di gruppi sanguigni: "Gwada" è infatti un altro nome più informale con cui viene indicata l'isola.

"L'Efs ha appena scoperto il 48° sistema di gruppi sanguigni al mondo! – ha scritto l'agenzia sul suo account LinkedIn – Questa scoperta è stata ufficialmente riconosciuta all'inizio di giugno a Milano dalla Società Internazionale di Trasfusione di Sangue (ISBT)".

Come è avvenuta la scoperta

Tutto è iniziato 15 anni fa, quando i ricercatori dell'Efs hanno ricevuto un campione di sangue da una paziente di 53 anni che si stava sottoponendo a esami del sangue di routine prima di un intervento chirurgico. Dalle analisi però emerse già allora che il sangue della donna presentava un anticorpo "molto insolito", ha detto Thierry Peyrard, un biologo medico dell'Efs che ha partecipato alla scoperta. Tuttavia, l'assenza di strumenti adeguati ha lasciato nel mistero quel campione di sangue per diversi anni. Poi nel 2019 la svolta: le nuove tecnologie avanzate di sequenziamento del DNA ad alto rendimento hanno permesso di individuare una mutazione genetica.

Il gruppo Gwada negativo è estremamente raro: la donna è infatti "l'unico caso al mondo", ovvero questo significa che è anche "l'unica persona al mondo compatibile con se stessa", ha aggiunto l'esperto. Ma la speranza dei ricercatori è quella di trovare altre persone con lo stesso gruppo sanguigno, perché questo "significa offrire ai pazienti con gruppi sanguigni rari un migliore livello di assistenza", ha detto l'Efs.

Tutti i sistemi di gruppi sanguigni

Secondo la classificazione standard AB0 esistono quattro gruppi sanguigni (A, B, 0), che sono a loro volta classificati in base alla presenza o meno di un particolare antigene, noto come fattore RH (gruppi RH positivi o RH negativi). Dalla combinazione di questi due sistemi risultano quindi otto gruppi sanguigni: 0+, 0-, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-.

In realtà negli ultimi anni si è scoperto che le cose sono più complesse di così: i progressi nelle tecniche di sequenziamento del DNA hanno permesso di scoprire altri sistemi di classificazione dei gruppi sanguigni. L'identificazione nel 2022 di un nuovo sistema di gruppi sanguigni, MAL, aveva portato a 47 il numero dei sistemi conosciuti finora, prima dell'identificazione dell'antigene Gwada: in base quindi alla presenza o assenza degli antigeni corrispondenti, il sangue di una persona può essere positivo o negativo per quel dato sistema. Ad esempio per il sistema MAL la differenza la fa l'antigene AnWj: in più del 99% delle persone al mondo è presente, ovvero sono AnWj positive, mentre il resto non lo possiede, quindi è AnWj negativo. Ma a distanza di nemmeno tre anni, le nuove tecnologie di sequenziamento del DNA hanno permesso di individuare già un nuovo gruppo.