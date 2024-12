video suggerito

Scoperto a Maiorca il fossile del più antico animale dai denti a sciabola imparentato con i mammiferi Si tratta di un gorgonopsi, un predatore vissuto circa 270-280 milioni di anni fa, appartenente a un clade estinto di terapsidi: l’animale, vagamente simile a un cane, è il più antico gorgonopsi al mondo e probabilmente il più vecchio terapside conosciuto, uno dei più antichi cugini stretti dei mammiferi moderni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ricostruzione di un gorgonopsi, il più antico animale dai denti a sciabola imparentato con i mammiferi / Credit: Henry Sutherland Sharpe

Un incredibile ritrovamento, avvenuto nel sito fossilifero di Torrent de na Nadala, sull’isola di Maiorca, potrebbe riscrivere parte della storia uno dei più antichi cugini stretti dei mammiferi moderni, i terapsidi, un clade estinto di vertebrati tetrapodi, di cui faceva parte un gruppo di predatori dai denti a sciabola, chiamati gorgonopsi.

Finora, i più antichi gorgonopsi conosciuti risalivano a circa 265 milioni di anni fa, ma il nuovo fossile è indiscutibilmente più vecchio, dal momento che gli scienziati che hanno annunciato la sua scoperta in un articolo pubblicato su Nature Communications, ritengono che sia vissuto circa 270-280 milioni di anni fa. “A nostra conoscenza, è il più antico gorgonopsi del pianeta – ha affermato Josep Fortuny, responsabile del gruppo Computational Biomechanics and Evolution of Life History presso l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) in Spagna e autore senior dello studio – . Probabilmente, è anche il più antico terapside conosciuto”.

Il fossile di gorgonopsi scoperto a Maiorca si compone di un gran numero di resti ossei. “Abbiamo trovato di tutto, da frammenti di cranio, vertebre e costole a un femore molto ben conservato – ha spiegato il primo autore dello studio, il dottor Rafel Matamales, ricercatore dell’ICP e curatore del Museo delle Scienze Naturali delle Baleari – . Quando abbiamo iniziato questo scavo, non avremmo mai pensato di trovare così tanti resti di un animale di questo tipo a Maiorca”.

Leggi anche Magnifico cucciolo di tigre dai denti a sciabola conservato nel ghiaccio della Siberia per 37.000 anni

Al tempo dei gorgonopsi, Maiorca non era un’isola del Mar Mediterraneo, ma faceva parte del supercontinente Pangea, di cui occupava una zona umida equatoriale, dove si riteneva che i terapsidi non si fossero ancora diversificati in quel periodo. Al gorgonopsi appena scoperto non è èerò stato ancora assegnato un nome di specie, anche se dalla ricostruzione del suo aspetto si evince che era un animale dai denti a sciabola vagamente simile a un cane.

“Se oggi vedessimo questo animale camminare per strada, somiglierebbe un po’ a un cane di medie dimensioni, forse più o meno delle dimensioni di un husky, ma immaginarlo così non sarebbe del tutto corretto, perché era privo di pelo e non aveva le orecchie da cane – ha spiegato il dottor Ken Angielczyk del Negaunee Integrative Research Center e co-autore del documento – . Questi antichi parenti dei mammiferi avevano un aspetto molto diverso da quello che conosciamo oggi per i mammiferi”.