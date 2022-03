Scoperta in Cina una nuova specie di stegosauro: è tra le più antiche e piccole mai rinvenute Nella Formazione Shaximiao di Chongqing, in Cina, sono stati ritrovati i fossili di una nuova specie di stegosauro, tra le più antiche mai individuate.

A cura di Andrea Centini

Una rappresentazione grafica della nuova specie di stegosauro. Credit: Banana Art Studio

Una nuova specie di stegosauro chiamata Bashanosaurus primitivus è stata scoperta in Cina. Si tratta di uno dei rappresentati più antichi in assoluto del clade di questi iconici dinosauri ornitischi, tra i più conosciuti dal grande pubblico per l'aspetto inconfondibile, ma dei quali si conosce molto poco in termini di evoluzione e interrelazioni, a causa della frammentaria documentazione ossea. La nuova specie, di piccole dimensioni e con caratteristiche peculiari, risulta particolarmente significativa proprio perché potrebbe aiutare i paleontologi a comprendere meglio la biologia evolutiva di questo gruppo di animali, vissuti tra il Giurassico e l'inizio del Cretaceo.

A scoprire e descrivere la nuova specie di stegosauro è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati cinesi dell'Ufficio per l'esplorazione e lo sviluppo delle risorse geologiche e minerali di Chongqing, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Dipartimento di Scienze della Terra del Museo di Storia Naturale di Londra, del Museo dei dinosauri di Zigong e del Chongqing Institute of Geological Survey. I ricercatori, coordinati dal dottor Dan Hui del Chongqing Laboratory of Geoheritage Protection and Research, hanno rinvenuto i resti dello stegosauro nella Formazione Shaximiao di Yunyang, nella provincia di Chongqing. Tra i reperti estratti figurano “ossa della colonna vertebrale, della spalla, della coscia, dei piedi e delle costole, oltre a diverse placche”, si legge nel comunicato stampa dell'ateneo. Gli steogosauri erano caratterizzati da grandi placche ossee sulla schiena (osteodermi) che probabilmente avevano una duplice funzione, difensiva e termoregolatoria, anche se si tratta di speculazioni.

Uno dei dettagli più interessanti della nuova specie risiede nel periodo in cui è vissuta, ovvero nel Giurassico medio, circa 168 milioni di anni fa. Si tratta del più antico stegosauro mai scoperto in Cina e uno dei più antichi in assoluto mai individuati. Le sue placche sono più strette e spesse rispetto a quelle di altri rappresentanti del clade, inoltre le vertebre dorsali, la scapola, il coracoide e il femore hanno tutti caratteristiche uniche, mai viste prima in altri stegosauri. Ciò colloca il Bashanosaurus primitivus – così chiamato per omaggiare “Bashan” l'antico nome di Chongqing – molto all'indietro nella storia evolutiva di questi animali. “La nostra analisi dell'albero genealogico indica che è uno dei primi stegosauri divergenti insieme alla lucertola di Chongqing (Chungkingosaurus) e all'Huayangosaurus. Questi sono stati tutti portati alla luce dalla formazione Shaximiao dal medio al tardo giurassico in Cina, suggerendo che gli stegosauri potrebbero aver avuto origine in Asia” , ha affermato il professor Hui in un comunicato stampa.

Ad oggi sono state scoperte 14 specie di stegosauri in tutti i continenti, ad eccezione di Antartide e Australia. Erano animali erbivori di grandi dimensioni, dotati di una coda armata con potentissime spine. Probabilmente la utilizzavano come una mazza o una frusta per difendersi dagli attacchi di predatori potenti come gli allosauri e i ceratosauri, teropodi bipedi. L'esemplare scoperto in Cina era lungo appena 2,8 metri, ma non è possibile stabilire se si trattasse di un giovane o di un adulto di una specie di piccole dimensioni. Ciò che è certo e che la Cina è stata una culla piuttosto importante per questo iconico gruppo di dinosauri. I dettagli della ricerca “New Stegosaurs from the Middle Jurassic Lower Member of the Shaximiao Formation of Chongqing, China” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata Journal of Vertebrate Paleontology.