Samantha Cristoforetti, nuovo rinvio: il lancio slitta a mercoledì 27 aprile Già rimandato a martedì a causa del maltempo, il lancio della missione spaziale Crew-4 con a bordo l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti slitterà di un altro giorno a causa delle avverse condizioni meteo.

A cura di Valeria Aiello

Il lancio della missione spaziale Crew-4 della Nasa verso la Stazione Spaziale Internazionale dal Lance Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida è stato nuovamente rinviato a causa delle avverse condizioni meteo. Lo ha reso noto la NASA, che ha annunciato la nuova data di lancio, riprogrammato per mercoledì 27 aprile alle ore 3:52 locali (le 9:52 ora italiana) dopo il primo slittamento al 26 aprile, e spiegato che “le squadre hanno deciso di rinunciare alla potenziale opportunità di lancio per il 26 aprile fino a fine settimana, quando il posizionamento della stazione spaziale e la meccanica orbitale saranno più favorevoli”.

Crew-4 ha un’altra opportunità di lancio disponibile per giovedì 28 aprile, che verrà tenuta in considerazione qualora le condizioni meteo non dovessero comunque essere favorevoli. “Potrebbero essere necessarie ulteriori modifiche alla data di lancio della Crew-4 nel caso il tempo inclemente impedisca uno splashdown puntuale della Missione Axiom 1 (Ax-1) attualmente attraccata alla stazione spaziale – ha aggiunto la NASA – . L’Ax-1, la prima missione di astronauti interamente privata verso la stazione, ora è destinata a sganciarsi dal complesso orbitale alle 18:35 di sabato 23 aprile e ad effettuare lo splashdown alle 13:46 di domenica 24 aprile al largo della costa della Florida”.

Oltre a Samantha Cristoforetti, specialista di missione per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), sulla capsula Dragon diretta alla Stazione Spaziale Internazionale saliranno gli astronauti della NASA Kjell Lindgren, comandante della missione, Robert Hines, pilota, e Jessica Watkins, specialista di missione. Tuttavia, fino a quando la capsula della missione Ax-1 che attualmente occupa il portello di attracco alla ISS non sarà partita, l'equipaggio dovrà attendere: lo sgancio dalla ISS è previsto alle 0:35 del 24 aprile (ora italiana) e l’ammaraggio alle 19:46 dello stesso giorno. Per motivi di sicurezza, gli ingegneri attenderanno la ricezione dei dati del rientro e ammaraggio prima di lanciare la nuova missione.