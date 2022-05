Questo video mostra cosa accade agli astronauti quando la Stazione Spaziale Internazionale accelera L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha diffuso un video nel quale mostra cosa accade agli astronauti mentre la ISS riceve una spinta dai motori.

A cura di Andrea Centini

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) viaggia nell'orbita bassa terrestre a un'altitudine compresa tra i 330 e i 410 chilometri, una quota che deve essere corretta periodicamente per via degli effetti della resistenza atmosferica, che trascina il laboratorio orbitante verso la Terra. Nonostante a centinaia di chilometri di altezza l'aria sia molto rarefatta, come specificato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) le molecole atmosferiche riescono comunque a far perdere circa 100 metri di altitudine al giorno; per questo motivo è necessario accendere i motori periodicamente, al fine di ripristinare l'orbita prevista. Ciò è particolarmente importante quando sono attesi i rendez-vous con veicoli lanciati verso la stazione, come le navette Crew-Dragon di SpaceX e le Soyuz e Progress russe, che devono essere perfettamente allineate con la ISS per attraccare ai portelli.

Credit: ESA

Le spinte periodiche alla ISS possono essere fornite anche dai motori delle navette agganciate al laboratorio orbitante, che fungono da veri e propri propulsori supplementari della gigantesca stazione. A marzo di quest'anno una delle cosiddette manovre di “reboost” è stata eseguita grazie ai motori della navetta cargo russa Progress 79, che ha riportato la ISS alla quota appropriata. Gli astronauti Matthias Maurer dell'ESA, Kayla Barron, Thomas Marshburn, Raja Chari e Mark Vande Hei della NASA e i cosmonauti russi Anton Škaplerov e Pëtr Dubrov della ROSCOMOS (l'agenzia spaziale russa) hanno approfittato di questa accelerazione per giocare all'interno della stazione spaziale, mostrando cosa accade ai loro corpi durante la manovra. Non avendo dei propri propulsori e trovandosi in una condizione di microgravità, la stazione spaziale inizia a muoversi intorno a loro lasciandoli "indietro", come mostra il video soprastante. Anche se dalle immagini sembra che siano gli astronauti a muoversi all'interno della ISS, in realtà è la ISS che si sta muovendo in avanti e intorno a loro.

Nel video diffuso dall'ESA, accelerato di otto volte, si vedono gli astronauti mentre si raggomitolano davanti alla telecamera e si lasciano fluttuare all'interno del velivolo, “volando” in un corridoio della stazione fino al portello sullo sfondo. L'operazione sembra divertire molto l'equipaggio della ISS, dato che in molti si cimentano nel gioco. L'attrazione gravitazionale sperimentata dagli astronauti durante la manovra è una frazione piccolissima di quella terrestre (g), molto meno dello 0,1 percento. Sulla Luna essa è di appena 0,17 g, ma gli astronauti possono comunque cadere rovinosamente, come mostra questo video delle “Olimpiadi Lunari” tenute dall'equipaggio dell'Apollo 16 nel lontano 1972.