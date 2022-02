Questa super mascherina è la prima in grado di distruggere il coronavirus Prodotta dalla startup francese Airxôm, protegge in modo attivo da virus, batteri e composti inquinanti, filtrando e distruggendo micro e nanoparticelle grazie ai raggi UV.

A cura di Valeria Aiello

Airxôm Mask , la supermascherina che uccide il coronavirus / Airxôm

Si chiama Airxôm Mask ed è la prima mascherina al mondo in grado di distruggere il coronavirus. Prodotta dalla start-up francese Airxôm, è stata presentata in occasione del Consumer Electronics Show (CES) 2022 di Las Vegas, dove i suoi sviluppatori hanno fornito un’anteprima di tutte le innovazioni tecnologiche incorporate. A partire dalla rivoluzionaria possibilità di eliminare i virus, ma anche i batteri e i principali inquinanti atmosferici grazie alla fotocatalisi (l’emissione di raggi UV su un catalizzatore), un’applicazione senza precedenti nell’ambito dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Questa tecnologia, in combinazione con le particelle di argento e rame contenute nei diversi strati filtranti della mascherina, è capace di fornire una protezione pressoché totale, con “risultati spettacolari contro il Covid-19” ha affermato il presidente dell’azienda francese, Vincent Gaston.

Le prestazioni di Airxôm Mask, ha precisato Gaston, sono certificate da laboratori indipendenti, tra cui il VirNext Research Technology, uno spin-off dell’Università Claude Bernard Lyon 1 (UCBL1), che ha condotto rigorosi protocolli di test con diversi virus respiratori, incluso Sars-Cov-2, mostrando una distruzione del 99,94% delle particelle virali in meno di 40 minuti. Tale azione biocida è amplificata dal filtro attivo in grado di neutralizzare il 99,9% di virus e batteri, in una combo che con il secondo filtro fotocatalitico consente una completa decontaminazione. “Si tratta di un vero e proprio dispositivo portatile in grado di purificare e decontaminare l’aria durante l’inspirazione e l’espirazione, proteggendo così sia chi lo indossa sia chi è intorno”.

La Airxôm Mask ha un peso di 130 grammi ed è alimentata da una batteria ricaricabile separata / Airxôm

Complessivamente, la supermascherina (che ha un peso di 130 grammi ed è dotata di una batteria ricaricabile separata), è in grado di filtrare micro e nanoparticelle, fornire una protezione completa da virus, batteri e composti organici volatili (come monossido di azoto, toluene, benzene, formaldeide, ecc.), implementando inoltre uno specifico programma di restituzione dei prodotti esausti e di riciclo di tutti le componenti recuperabili. La durata di questa supermascherina è comunque certificata per 4 anni, un tempo che va a ripagare il costo iniziale, pari a 300 euro. Questo è infatti il prezzo di questo super dispositivo che dal mese di gennaio è disponibile in pre-order sul sito airxom-mask.com