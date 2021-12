Picco precoce di casi Omicron e reinfezioni senza precedenti in Sudafrica Il forte aumento di casi di Omicron sembra rallentare nella provincia sudafricana di Guateng, dove la variante potrebbe diventare endemica.

Il forte aumento di casi di Omicron nella provincia sudafricana di Gauteng inizia a rallentare, facendo sperare che la variante altamente contagiosa di Sars-Cov-2 possa produrre un focolaio più breve. I contagi sono scesi a una media un sette giorni di oltre 10.000 a meno di 8.000 . “Sembra che l’onda si stia infrangendo molto prima” ha affermato il virologo Trevor Bedford del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, nello stato di Washington, che basandosi sulla modellizzazione del tasso di attacco di Omicron e suo numero di riproduzione di base, si sarebbe aspettato che l’epidemia infettasse il 90% delle persone in Sudafrica.

“Con omicron e il suo Rt iniziale [numero di riproduzione] pari a tre, la stessa equazione dovrebbe darti qualcosa come il 90% della popolazione infetta – dice Bedford nel report al New York Magazine Intelligencer – . Ma da quello che stiamo vedendo in Sudafrica, sta succedendo qualcosa di diverso”. Bedford ha suggerito che la variante Omicron potrebbe diventare endemica, aprendo la prospettiva che la forma mutata di Sars-Cov-2 possa trovarsi in un percorso verso la fine della pandemia. “Anche se non siamo in una fase completamente endemica, siamo abbastanza vicini. E quindi, questo potrebbe essere, effettivamente, l’aspetto endemico della pandemia. E possiamo vedere quanto sia brutto. Se facciamo emergere cose come Omicron, forse possiamo aspettarci questo ogni anno”.

Un picco precoce di casi che necessita anche di una maggior comprensione di quelle che sono la trasmissibilità e capacità di evasione immunitaria del virus, oltre che delle sue manifestazioni cliniche. “L’aumento molto rapido e poi il declino dei casi di Covid suggerisce molte possibilità, incluso il fatto che mancano molte infezioni subcliniche” ha affermato il dottor Scott Gottleb su Twitter. “Il tasso di positività in Sudafrica si è appiattito e ora è diminuito negli ultimi due giorni. Stabili i ricoveri ospedalieri nell’epicentro dell’epidemia, la provincia di Gauteng”.

Livelli di trasmissibilità più elevati e maggiore evasione immunitaria possono spiegare la così rapida diffusione di Omicron. “Abbiamo visto un recente aumento dei casi e un numero senza precedenti di reinfezione – spiega il Consorzio sudafricano di modellazione Covid, dove è stato stimato un vantaggio di crescita per Omicron del 32% nella provincia del Guateng, corrispondente a un tempo di raddoppio di circa due giorni.