Peregrine, problemi per il lander in viaggio verso la Luna: cosa sta succedendo Il lander Peregrine della Astrobotic partito oggi 8 gennaio 2024 da Cape Canaveral, in Florida, ha avuto un problema tecnico a poche ore dal lancio: una "anomalia" forse causata da un problema di propulsione ha impedito il corretto puntamento dei pannelli solari verso il Sole.

A cura di Valeria Aiello

Problema tecnico per Peregrine, il primo lander privato in viaggio verso la Luna: il veicolo spaziale della società Astrobotic decollato oggi 8 gennaio 2024 da Cape Canaveral, in Florida, potrebbe non essere in grado di procedere nella missione dopo “un’anomalia” che ha impedito di puntare stabilmente i pannelli solari verso il Sole. Lo ha reso noto la stessa Astrobotic in un aggiornamento. “Sfortunatamente – spiega la società con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania – si è verificata un’anomalia che ha impedito di raggiungere un orientamento stabile di puntamento del Sole. Il team sta agendo in tempo reale all’evolvere della situazione e fornirà aggiornamenti man mano che i dati vengono ottenuti ed analizzati”. Se il problema non verrà risolto, senza la possibilità di ottenere energia dal Sole, la missione non potrà procedere.

Il lander, lanciato da un razzo Vulcan della United Launch Alliance, la joint venture tra Lockheed Martin e Boeing, ha superato con successo la fase di separazione e “ha iniziato a ricevere i dati di telemetria dal Deep Space Network della Nasa – ha precisato l’Astrobotic – . I sistemi avionici, inclusa l’unità primaria di comando e gestione dei dati, nonché i controller termici di propulsione e potenza sono tutti accessi e funzionanti come previsto”. Tuttavia, poco dopo l’attivazione del sistema di propulsione, quando il Peregrine è entrato nello stato pienamente operativo, i tecnici di terra hanno rilevato l’anomalia.

Problema di puntamento solare per il lander Peregrine di Astrobotic

Circa sette ore dopo il lancio, la società Astrobotic ha fornito un aggiornamento sulla missione Peregrine, comunicando la presenza di “un’anomalia” nel puntamento dei pannelli solari del veicolo verso il Sole. In questa fase, la speranza è che il problema (non insolito per i veicoli spaziali) possa essere risolto dai tecnici di terra, che hanno tentato un riallineamento, in modo che il veicolo possa continuare la missione, la prima per gli Stati Uniti a oltre 50 anni dalla fine del programma Apollo ad avere come obiettivo un atterraggio morbido sulla superficie lunare, nonché la prima in assoluto da parte di una compagna privata.

Tuttavia, come comunicato sempre dalla Astrobotic, “la probabile causa dell’instabilità dell’orientamento solare potrebbe essere un’anomalia nella propulsione che, se confermata, minaccerebbe la capacità della navicella spaziale di compiere l’atterraggio morbido sulla Luna.

“Come mostrato dal team – prosegue la società – la batteria del veicolo spaziale sta raggiungendo livelli operativamente bassi. Poco prima di entrare in un periodo noto di interruzione della comunicazione, il team ha sviluppato, eseguito e improvvisato una manovra per riorientare l pannelli solari verso il Sole. Poco dopo questa manovra, la navicella spaziale è entrata in un periodo previsto di perdita di comunicazione”.

A bordo del veicolo ci sono venti strumenti scientifici, di cui cinque della NASA, oltre a una serie di oggetti curiosi, tra cui alcune capsule contenenti campioni di DNA e resti cremati , tra cui quelli di Gene Roddenberry, il creatore di Star Trek. Sul veicolo anche una copia di Wikipedia, un bitcoin caricato all’interno di una moneta fisica e “moonbox” di DHL che trasporta ricordi che vanno da romanzi e fotografie a un piccolo pezzo del Monte Everest.

La missione di Peregrine sulla Luna è, d'altra parte, quella di raggiungere e completare un atterraggio morbido presso la Bay of Stickness, un’antica pianura lavica chiamata anche Sinus Viscositatis, per effettuare misurazioni sul ghiaccio d’acqua superficiale e sotterraneo, ma anche dei livelli di radiazione, del campo magnetico e dello strato estremamente tenue di gas (esosfera lunare), al fine di preparare la strada alle future missioni Artemis della NASA e, nello specifico, ad Artemis 3 che nel 2025 riporterà gli astronauti a lasciare le loro impronte sul suolo lunare.