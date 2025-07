Perché Trump aveva una mano coperta di fondotinta: il motivo spiegato dalla Casa Bianca

Alla fine è dovuta intervenire direttamente la Casa Bianca nel tentativo di mettere la parola fine alle tante voci sui presunti problemi di salute di Donald Trump che si sono moltiplicate in questi giorni sul web e non solo. Tutto è partito da alcune sue foto recenti diventate virali in pochissimo tempo.

Nella prima, scattata alla finale della Coppa del mondo per club, le gambe del presidente degli Stati Uniti sembrano gonfie, ma è soprattutto la seconda ad aver alimentato le speculazioni: uno zoom mostra infatti un evidente strato di fondotinta applicato sul dorso della mano e al centro una sorta di rilievo o rigonfiamento che è stato visto da molti come una possibile cicatrice o livido, forse il segno di una flebo inserita di recente.

La spiegazione della Casa Bianca

Insomma, queste due immagini a distanza molto ravvicinata sono state lette da molti come il segnale di un possibile problema di salute di Trump, tanto da rendere necessario l'intervento della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. In un comunicato ufficiale diffuso ieri, giovedì 17 luglio, la responsabile della stampa per il presidente degli Stati Uniti ha infatti spiegato che il motivo del gonfiore alle gambe altro non è che una forma di insufficienza venosa cronica. Nonostante ciò Leavitt, citando la lettera del medico di Trump, Sean P. Barbabella, ha ribadito che il presidente "resta in eccellente salute".

Durante un incontro con la stampa, Leavitt ha spiegato che Trump aveva notato un "lieve gonfiore" nella parte inferiore delle gambe e si è subito fatto visitare dall'unità medica della Casa Bianca, che lo ha sottoposto a tutti gli esami vascolari del caso, tra cui diverse ecografie doppler venose e bilaterali degli arti inferiori. Sulla base degli esiti, i medici hanno diagnosticato a Trump un problema di "insufficienza venosa cronica", senza però – ha rassicurato Leavitt – segni di trombosi profonda, né malattia arteriosa e le analisi del sangue erano nella norma.

D'altronde, si tratta di una condizione piuttosto comune, soprattutto nelle donne, in cui il sangue una volta pompato dal cuore fino agli arti inferiori fa fatica a ritornarci e quindi tende più facilmente a ristagnare. Questo può causare sintomi visibili, come gonfiore, prurito e alterazioni della cute. Tra i fattori di rischio ci sono l'obesità, il fumo e la vita sedentaria.

Il motivo della mano truccata

La Casa Bianca ha chiarito anche il motivo dell'altro dettaglio dietro alle speculazioni di questi giorni: il presunto livido nascosto da uno strato evidente di trucco sul dorso della mano. La portavoce ha detto che il fondotinta sarebbe servito a coprire un livido dovuto alle continue strette di mano di Trump. La lettera di Barbabella diffusa da Washington chiarisce meglio questa spiegazione apparentemente poco convincente per alcuni.

La citiamo testualmente: "Questo (ovvero il presunto livido) è coerente con una lieve irritazione dei tessuti molli dovuta alla frequente stretta di mano e all'uso di aspirina, che viene assunta come parte di un regime standard di prevenzione cardiovascolare. Si tratta di un effetto collaterale ben noto e benigno della terapia con aspirina e il Presidente gode di ottima salute".

Difatti, come spiega anche l'Istituto dermatologico europeo, tra le cause dei lividi può esserci anche l'uso di farmaci anticoagulanti e corticosteroidi. "Alcuni farmaci possono aumentare la predisposizione a formare lividi, in particolare i farmaci anticoagulanti, come il warfarin e l’aspirina, che rallentano il processo di coagulazione del sangue", si legge sul sito dell'istituto. In sostanza, il fatto che il sangue coaguli più lentamente aumenta il rischio di lividi e i loro tempi di riassorbimento.