video suggerito

Perché la NASA dice che la Cina potrebbe rallentare la rotazione della Terra con una sola azione La NASA ha studiato l’impatto della Diga delle Tre Gole in Cina, una delle più grandi opere per la produzione di energia idroelettrica al mondo, sulla rotazione terrestre: se a pieno regime, il suo bacino di accumulo può contenere quasi 40 miliardi di metri cubi di acqua, creando uno spostamento di massa in grado di rallentare la velocità di rotazione della Terra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Cina, una delle più grandi opere per la produzione di energia elettrica, nota come la Diga delle Tre Gole, può trattenere un volume d'acqua in grado di rallentare la rotazione terrestre / Photo IStock

La Cina potrebbe rallentare la rotazione della Terra con una delle sue più grandi opere per la produzione di energia idroelettrica, conosciuta come la diga delle Tre Gole, lo sbarramento artificiale di oltre 2 km di lunghezza per 180 metri di altezza che attraversa il Fiume Azzurro nella provincia dell’Hubei. Quando a pieno regime, il bacino di accumulo della diga delle Tre Gole può contenere quasi 40 miliardi di metri cubi di acqua, creando uno spostamento di massa in grado di rallentare la velocità di rotazione della Terra.

In che modo la Cina può rallentare la rotazione terrestre

Secondo alcuni scienziati della NASA, tra i quali Richard Chao del Goddard Space Flight Center e Benjamin Gross Center del Jet Propulsion Laboratory che hanno studiato l’impatto della diga delle Tre Gole, quando il bacino idrico raggiunge la sua capacità massima, si verifica un cambiamento nella distribuzione della massa sulla Terra, che determina una riduzione della velocità di rotazione del pianeta e, di conseguenza, un allungamento della durata del giorno, seppur di un valore infinitesimale, calcolato in 60 miliardesimi di secondo (0,06 microsecondi).

Fisicamente, spiegano i ricercatori in un post della NASA, il fenomeno è simile a quello che si verifica quando una pattinatrice artistica fa una piroletta: avvicinando le braccia al corpo, ruota più rapidamente, mentre rallenta quando le distende.

Leggi anche Il Polo Nord magnetico della Terra continua a spostarsi: cosa significa e dove si trova adesso

La Diga delle Tre Gole in Cina, lo sbarramento artificiale che attraversa il Fiume Azzurro nella provincia dell'Hubei / Credit Wikipedia/Le Grand Portage

Anche se l’impatto della diga è minimo rispetto a quello di altri eventi che possono comportare lo spostamento di massa sulla Terra – in confronto, il catastrofico terremoto e tsunami dell’Oceano Indiano nel 2004 ha ridotto la durata del giorno di 2,68 microsecondi – , il cambiamento della distribuzione di massa sul pianeta determina anche un altro effetto. Sempre secondo i calcoli dei ricercatori, la variazione che va ad accentuare il rigonfiamento del pianeta verso l’equatore (“rende la Terra solo leggermente più rotonda al centro e piatta in alto” si legge nel post), produrrebbe infatti anche uno spostamento della posizione dei poli, stimato in circa 2 centimetri.

Questi effetti, troppo piccoli per essere rilevati, sono un interessante esempio di come le attività umane possano influenzare il nostro pianeta su scala globale, nonché un promemoria di un fenomeno analogo, associato alle variazioni climatiche che si stanno registrando sulla Terra, ovvero agli effetti che il riscaldamento globale sta avendo sullo scioglimento dei ghiacciai e le calotte polari.

Recenti studi mostrano infatti che, oltre gli effetti dovuti all’attrito esercitato dalle maree indotte dalla Luna – il più noto e importante fattore che determina la velocità di rotazione del nostro pianeta – la progressiva perdita di ghiaccio ha prodotto un importante innalzamento del livello del mare, accentuando il rigonfiamento equatoriale: secondo i calcoli, negli ultimi due decenni, questo fenomeno ha determinato un allungamento della durata del giorno di 1,33 millisecondi per secolo.