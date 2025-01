video suggerito

Perché il peso da solo non basta a misurare il rischio di morte prematura: la scoperta di uno studio Uno studio su quasi 400.000 partecipanti ha rivelato che le persone con obesità ma con una buona forma fisica cardiorespiratoria avrebbero un rischio di sviluppare malattie cardiovascolari perfino inferiore a quelle di peso normale ma in un cattivo stato di salute cardiorespiratoria.

"Come società, tendiamo a equiparare il peso corporeo o il grasso allo stato di salute. Il nostro studio vuole rovesciare il modo in cui guardiamo il rapporto tra fitness e grasso corporeo". Siddhartha Angadi è professore di Fisiologia dell'esercizio fisico dell'Università della Virginia, in questo recente studio, insieme ad altri docenti di altri istituti e università, ha indagato quanto il peso e lo stato di forma fisica cardiorespiratoria, dovuto all'esercizio fisico, possano rispettivamente influenzare il rischio di morte precoce e di malattie cardiovascolari.

La loro ricerca, che ha analizzato una quantità davvero importante di dati, relativi a quasi 400.000 persone da diversi paesi del mondo, suggerisce che contrariamente all'opinione comune, il fitness cardiorespiratorio sia più importante dell'obesità per avere una vita più lunga e più sana. Ovviamente, questo non significa che condizioni come l'obesità e il sovrappeso non rappresentino un fattore di rischio per diversi problemi di salute, ma secondo i ricercatori questi, da soli, non sarebbero il segnale predittivo di morte precoce più rilevante.

Come è stato effettuato lo studio

Lo studio, recente pubblicato sulla rivista British Journal of Sports Medicine, ha esaminato i dati contenuti in venti studi epidemiologici per un totale di 398.716 adulti provenienti da più paesi, di cui circa un terzo erano donne. La loro salute cardiorespiratoria è stata testata attraverso un esercizio fisico e misurata in punti.

Ne è emerso che i partecipanti con una buona forma fisica, a prescindere dal loro peso, avevano all'incirca lo stesso rischio di morte precoce e di malattie cardiovascolari. Non solo, i partecipanti con obesità ma con buone prestazioni di fitness mostravano in media un rischio di morte significativamente inferiore rispetto alle persone con peso normale ma con una condizione cardiorespiratoria peggiore.

Secondo gli autori di questo studio, l'esercizio fisico quindi sarebbe un parametro più completo per misurare la salute complessiva rispetto all'unico parametro del peso: "L'esercizio fisico – spiegano i ricercatori – è un'eccellente "medicina" per migliorare la salute generale e può ridurre in modo significativo il rischio di malattie cardiovascolari e morte per tutte le cause, a prescindere dal peso".