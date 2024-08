video suggerito

Perché i lampioni stradali mettono a rischio la catena alimentare Gli scienziati hanno scoperto che la luce artificiale notturna ha modificato i contenuti nutrizionali delle foglie e che l’inquinamento luminoso potrebbe minacciare la biodiversità nelle aree urbane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto iniziato con delle foglie troppo belle. "Abbiamo notato che gli alberi nella maggior parte degli ecosistemi urbani mostravano foglie intatte con pochi segni di danni da insetti. Eravamo curiosi di sapere perché", ha spiegato l'autore dello studio, Shuang Zhang della Chinese Academy of Sciences. Il team di ricercatori ha quindi esaminato due tipologie di alberi, la pagoda giapponese e il frassino verde, e hanno scoperto che le foglie esposte a un'intensa luce artificiale notturna non venivano "sgranocchiate" dagli insetti.

"Sembra che dietro a questo fenomeno ci sia la luce artificiale, che può alterare significativamente alcuni processi ecologici, come il ciclo dei nutrienti, flusso di energia", si legge nello studio. "Crediamo quindi che un'elevata intensità di luce può essere dannosa per il flusso di energia dalle piante urbane a livelli trofici più elevati, ponendo una potenziale minaccia al mantenimento della biodiversità negli ecosistemi urbani." Secondo i ricercatori la luce dei lampioni potrebbe prolungare la durata della fotosintesi. I lampioni lasciati accesi tutta la notte induriscono le foglie e gli insetti non riescono a mangiarle, "questa è una minaccia per la catena alimentare".

I risultati dello studio

I ricercatori hanno individuato 30 siti illuminati dai lampioni per tutta la notte nei pressi di Pechino. "In ogni sito, l'illuminazione notturna è stata misurata utilizzando un fotometro con una precisione di 0,01 lux", si legge nello studio. Hanno testato quasi 5.500 foglie classificandole per dimensioni, resistenza, contenuto di acqua e livelli di nutrienti e difese chimiche.

Gli scienziati hanno scoperto che la luce artificiale notturna ha modificato i contenuti nutrizionali delle foglie, "questi risultati hanno fornito nuove intuizioni sugli effetti ecologici negli ecosistemi urbani. Più era potente l'illuminazione più le foglie erano resistenti", e infatti nelle aree illuminate di notte, le foglie non mostravano alcun segno provocato dagli insetti.

Quali sono le conseguenze per gli ecosistemi

"Le foglie che non sono state danneggiate dagli insetti possono portare conforto alle persone, ma non agli insetti", ha detto Zhang. "L'erbivoria è un processo ecologico naturale che mantiene la biodiversità degli insetti".

Non solo. Zhang ha aggiunto: "Una diminuzione dell'erbivoria può portare a effetti trofici a cascata in ecologia. Livelli più bassi di erbivoria implicano una minore abbondanza di insetti erbivori, che a sua volta potrebbe comportare una minore abbondanza di insetti predatori, uccelli insettivori e così via. Il declino degli insetti è un modello globale osservato negli ultimi decenni. Dovremmo prestare maggiore attenzione a questa tendenza".