Perché gli uomini stanno diventando più alti delle donne: i dati del nuovo studio Uno studio su 69 Paesi ha dimostrato che nel XX secolo il corpo degli uomini è cresciuto in media in altezza e in peso a un ritmo doppio di quanto avvenuto per il corpo delle femmine. Questa differenza è il risultato di diversi fenomeni, tra cui le preferenze sessuali delle donne e il miglioramento delle condizioni di vita.

Nell'ultimo secolo gli uomini sono cresciuti in altezza e peso due volte più velocemente di quanto abbiano fatto le donne. È quanto emerso da uno studio inglese condotto da un gruppo internazionale di ricercatori che ha indagato come l'altezza e il peso della popolazione femminile e maschile sia cambiata nel ‘900 in più di 60 Paesi. I ricercatori hanno collegato questa differenza nell'evoluzione della statura degli uomini rispetto a quella delle donne in virtù di due fattori: da una parte il miglioramento delle condizioni di vita sembra portare a un aumento del peso e dell'altezza delle persone.

Dall'altra, sull'aumento rilevante nella differenza delle dimensioni fisiche tra maschi e femmine – in termini scientifici si parla di dimorfismo sessuale – sembra aver influito un altro fenomeno: la selezione operata dalle preferenze sessuali delle donne, che scegliendo come partner uomini alti e muscolosi, hanno avvantaggiato queste caratteristiche fisiche.

Perché gli uomini sono cresciuti più velocemente delle donne

Il dimorfismo sessuale – ovvero la differenza di dimensioni fisiche tra i maschi e le femmine di una stessa specie – risponde a ragioni legate all'evoluzione e alla sopravvivenza della specie. Ad, esempio – spiegano i ricercatori – in molti mammiferi, compresi gli esseri umani, i maschi sono in media più alti e muscolosi delle femmine per garantire loro un vantaggio nella protezione della partner e della prole, ma anche nella competizione con gli altri maschi per il controllo delle risorse e la dominanza sul gruppo sociale.

Tuttavia, nel caso specifico della specie umana, i ricercatori hanno ipotizzato che un corpo più grande richiede maggiori risorse e il suo sviluppo richiede un buono stato di salute fisica a lungo termine. Nello specifico, "l'altezza degli uomini dovrebbe essere particolarmente sensibile alle interruzioni causate da malattie infettive e carenze nutrizionali durante lo sviluppo", si legge nello studio. Tuttavia, il fatto che le donne siano cresciute meno velocemente potrebbe indicare che il sano sviluppo del loro fisico e dei loro organi sia meno suscettibile alle variazioni ambientali.

Com'è cambiato il corpo delle donne e degli uomini nell'ultimo secolo

La conferma della loro ipotesi è arrivata quando i ricercatori hanno confrontato i dati dell'Organizzazione mondiale della Salute sull'altezza e il peso medio della popolazione in 69 Paesi, per un totale di 135.645 partecipanti (di cui 62.681 erano maschi) con l'Indice di sviluppo umano (ISU) o Human Development Index (HDI), uno strumento standard utilizzato per indicare il benessere complessivo di un Paese, in quanto è il risultato di diverse condizioni ambientali, quali l'aspettativa di vita, il reddito nazionale lordo procapite o il livello di istruzione media.

Nello specifico, è emerso che ogni aumento di 0,2 nel punteggio HDI è stato associato a un aumento medio di altezza di circa 1,68 centimetri per le femmine e 4,03 centimetri per i maschi. Anche per il peso, la differenza nell'evoluzione delle caratteristiche fisiche tra donne e uomini è stata piuttosto rilevante: ogni aumento di 0,2 sull'indice HDI ha comportato infatti un aumento medio nel peso di 2,70 kg per le femmine e 6,48 kg per i maschi.

Per verificare questi calcoli i ricercatori hanno preso ad esempio la variazione nell'altezza e nel peso della popolazione maschile e femmine nel Regno Unito: hanno visto che parallelamente all'aumento dell'HDI, che è passato da 0,8 nel 1900 a 0,94 nel 2022, nella prima metà del secolo l‘altezza media femminile è aumentata da 159 centimetri a 162 centimetri, mentre l'altezza media maschile è passata da 170 centimetri a 177 centimetri. Quindi l'altezza media delle donne è cresciuta dell'1,9% in mezzo secolo, mentre quella degli uomini è aumentata del 4%, più del doppio della prima.

Questi risultati – che hanno preso in considerazioni più fonte di dati – sembrano quindi confermare la loro teoria, anche se – chiariscono i ricercatori – ha bisogno di altre verifiche: non solo nei paesi con HDI maggiore gli uomini hanno in media più probabilità di essere più altri e robusti rispetto a coloro che crescono in un paese con un indice di sviluppo umano inferiore. Rispetto ai primi, infatti, questi sono più a rischio di avere problemi nutrizionali o malattie di diverso tipo che potrebbero inficiare il loro sviluppo fisico. Non solo, all'interno di un stesso Paese, il ritmo di crescita delle dimensioni fisiche della popolazione femminile è stato più lento, a riprova che il loro sviluppo è meno suscettibile alle condizioni ambientali.