Oggi è l’ultimo giorno per inviare il tuo nome sulla Luna: come fare richiesta alla Nasa

Entro il 21 gennaio 2026 è possibile inviare gratuitamente il proprio nome alla Nasa: tutti i nomi inviati verranno salvati su una scheda SD e portati in orbita attorno alla Luna durante l’imminente missione Artemis II.

In occasione dell'imminente lancio di Artemis II, la prima missione verso la Luna con equipaggio degli ultimi 50 anni, la Nasa ha lanciato un'iniziativa davvero unica. Chiunque può infatti inviare il proprio nome all'agenzia spaziale e i nomi inviati verranno portati a bordo della navicella Orion attorno alla Luna quando la missione verrà lanciata. Secondo le previsioni della Nasa questo accadrà entro aprile 2026, ma forse anche prima.

Qualsiasi persona può provarci, anche perché richiederlo è del tutto gratuito. Gli unici step obbligatori consistono appunto nell'inviare la propria candidatura sul format apposito disponibile sul sito della Nasa. La scadenza è oggi, 21 gennaio 2026. I partecipanti riceveranno anche una carta di imbarco simbolica per Artemis II. Chiaramente l'iniziativa non ha uno scopo scientifico, ma punta a coinvolgere più persone possibili e a dare visibilità alla missione.

L'iniziativa

L'iniziativa si chiama "Send Your Name with Artemis II" ed è aperta a tutti, perché "chiunque può rivendicare il proprio posto iscrivendosi prima del 21 gennaio". I nomi selezionati verranno infatti salvati su una scheda SD che salirà direttamente a bordo della navicella Orion e insieme agli astronauti oltrepasserà l'orbita terrestre fino a raggiungere la Luna. Questa missione è un momento importante verso le missioni nello Spazio profondo, oltre a essere il primo volo con equipaggio del razzo SLS (Space Launch System) e di Orion.

Leggi anche Il gigantesco razzo lunare di Artemis II arriva sulla rampa di lancio: il video della Nasa

"I partecipanti – spiega la Nasa – lanceranno il loro nome a bordo della navicella spaziale Orion e del razzo SLS insieme agli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e dell'astronauta Jeremy Hansen della CSA, l'Agenzia Spaziale Canadese".

Solo qualche giorno fa, il 18 gennaio, lo Space Launch System è stato posizionato sulla rampa di lancio, inaugurando di fatti il conto alla rovescia. La missione potrebbe infatti verificarsi anche molto prima rispetto alla scadenza di aprile 2026. "La finestra di lancio si apre già il 6 febbraio per il nostro equipaggio", si legge in un altro post sull'account X della Nasa.

Come partecipare

Per partecipare basta registrarsi nell'apposito format inserendo nome, cognome e un pin che è lo stesso partecipante a decidere. Dopo questo passaggio, il sistema elabora la carta di imbarco simbolica, che può essere scaricata e conservata. Questa iniziativa non ha chiaramente un obiettivo scientifico ma verosimilmente è un modo per far conoscere a quante più persone possibili il lancio della missione Artemis II. Infatti nella parte sottostante all'immagine della carta di imbarco c'è un link con cui ci si può registrarsi come "ospite virtuale", ma in sostanza non è altro che una newsletter proprio su tutti gli aggiornamenti relativi ad Artemis II.

Eppure la trovata della Nasa sta avendo un grande successo. In un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, pubblicato due giorni fa, si legge infatti che già 1,5 milioni di persone avevano inviato il proprio nome. Dato che oggi è l'ultimo giorno per inviare la propria candidatura è verosimile pensare che in queste ore il numero dei nomi stia schizzando alle stelle, in tutti i sensi, non solo metaforicamente.