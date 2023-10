Oggetto in fiamme nel cielo di Seattle ma l’esplosione non è quello che sembra Sui social in molti hanno parlato di “un’esplosione aerea”, condividendo foto e video di un presunto incidente: il fuoco e la scia di fumo lasciata dall’oggetto, che si è improvvisamente diviso in due, non erano però dovuti ad alcun disastro: un filmato rivela cos’era nella realtà.

A cura di Valeria Aiello

Quanto visto dai residenti di Seattle, ingannati dalla scia luminosa che all’improvviso si è divisa in due / Credit: @zikouru

Lo strano “oggetto di fuoco” che sabato sera ha infiammato il cielo di Seattle non è quello che sembra. Apparso poco dopo le 19:30 sopra il centro della città americana, ha portato molti residenti a parlare di un possibile incidente aereo, alimentando non poca preoccupazione sui social, dove video e foto delle fiamme hanno rapidamente fatto il giro del web. Un tweet ha alimentato ulteriormente la paura: “Sembra che il motore di un aereo passeggeri sia esploso a mezz’aria a Seattle” ha scritto l’utente @zikouru, documentando l’esatto momento in cui il presunto aereo si sarebbe “diviso” in due.

Fuoco e fumo nel cielo di Seattle erano però tutt’altro. La conferma è arrivata poco dopo dalla Polizia di Seattle che ha spiegato che, quanto avvistato dai residenti, era uno spettacolo pirotecnico organizzato in occasione della partita di calcio tra i Seattle Sounders e i Vancouver Whitecaps, prevista ieri sera al Lumen Field. La particolarità di questo show è che due o più paracadutisti si lanciano con addosso una particolare attrezzatura che emette effetti pirotecnici, creando formazioni che illuminano il cielo.

“Si è trattato di paracadutismo con effetti pirotecnici per la partita dei Sounders al Lumen Field” ha affermato la detective Judinna J. Gulpan, responsabile delle informazioni pubbliche, in una dichiarazione al Mirror US. Lo spettacolo di ieri sera, nello specifico, ha visto coinvolti i Leap Frogs della Marina americana, una squadra di paracadutismo che esegue acrobazie e che, sempre su X, ha poi condiviso un video che mostra la fase di lancio e i primi secondi di volo. Spettacolo puro e… beffa per qualcuno!