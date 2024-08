Nato in Spagna il primo agnello geneticamente modificato: la storia di Teodoro

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Istituto Nazionale di Ricerca e Tecnologia Agraria e Alimentare | L'agnello Teodoro

Teodoro è nato il 14 luglio in un allevamento sperimentale di Madrid, è il primo agnello spagnolo geneticamente modificato. L'obbiettivo del progetto è "studiare problemi riproduttivi in animali da allevamento ed elaborare un modello per comprendere la fecondazione nella specie umana", spiegano i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Ricerca e Tecnologia Agraria e Alimentare (Inia-Csic) che hanno condotto l'esperimento. Il nome è un omaggio a Teodoro Álvarez, pastore di Aldea Real morto quest'anno e nonno Pablo Bermejo Álvarez, il veterinario che ha condotto l'esperimento.

Gli scienziati hanno modificato il Dna dell'agnello per rimuovere una proteina "che potrebbe essere coinvolta nel riconoscimento dello sperma da parte dell'ovulo" e potrebbe causare infertilità.

“I modelli animali geneticamente modificati sono essenziali per far progredire la nostra conoscenza di qualsiasi processo biologico, compresi quelli coinvolti nella riproduzione. Questi animali contengono modificazioni genetiche mirate che eliminano o modificano un gene specifico e, quindi, ci permettono di conoscere inequivocabilmente la sua funzione in un processo biologico", ha spiegato Pablo Bermejo-Álvarez, che ha condotto la ricerca insieme a Priscila Ramos-Ibeas.

I risultati dell'esperimento

I ricercatori hanno comprato lo sperma di un maschio di razza churra da un'azienda di Zamora per creare l'embrione di Teodoro, che è stato geneticamente modificato con la tecnica CRISPR, scoperta nel 2012 dalla biochimica francese Emmanuelle Charpentier e dalla chimica americana Jennifer Doudna. L'editing genetico permette di modificare il Dna di una cellula attraverso delle forbici molecolari in grado di tagliare segmenti esatti di Dna, eliminando i geni "difettosi". Il team ha deciso di non rivelare quale gene è stato modificato.

Non è la prima volta per i ricercatori, come spiega Bermejo, la sua squadra aveva già lavorato alla modificazione genetica dei maiali nel 2021, e quattro anni prima aveva creato "i primi animali da fattoria geneticamente modificati in Spagna", come i conigli senza la proteina ZP4.

Perché non bastano i test sui topi

Finora gran parte delle scoperte sui processi e sulla fisiologia umana a livello cellulare è stata possibile grazi agli esperimenti sui topi. Da anni gli scienziati modificano geneticamente i ratti per testare le proteine, o inibirle.

Da un lato sono molto utili, il sistema dei topo assomiglia a quello umano e sono facilmente reperibili e poco costosi, eppure, come spiegano Bermejo e Álvarez, ci son dei limiti che impediscono di comprendere i processi fisilogici complessi. Per esempio "per esempio, l' unione tra l'ovulo e lo sperma è uno di quei casi in cui non è possibile utilizzare un modello murino".