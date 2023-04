Meraviglioso delfino bianco avvistato in Sudafrica: è un piccolo di un mese lungo 1 metro Un magnifico delfino bianco è stato avvistato al largo di Città del Capo, in Sudafrica. È la prima volta che viene individuato un esemplare con questa condizione in Africa.

A cura di Andrea Centini

Credit: Lloyd Edwards / Raggy Charters

Un magnifico esemplare di delfino bianco è stato avvistato innanzi alla cosa di Città del Capo, in Sudafrica. È la prima volta che viene fatto un incontro di questo genere nelle acque del continente africano. Si tratta di un piccolo di circa un mese di vita – tecnicamente definito vitello, come nei bovini – lungo 1 metro, che nuotava assieme alla madre e ad altri 200 esemplari della sua specie: il tursiope indopacifico (Tursiops aduncus). Questo cetaceo, che raggiunge i 4 metri di lunghezza massima, vive nell'Oceano Indiano e nell'Oceano Pacifico ed è affine al delfino per antonomasia, il tursiope (Tursiops truncatus), presente anche nel Mar Mediterraneo.

Ad avvistare il delfino bianco sono stati i fortunati protagonisti di un'uscita di whale watching presso Algoa Bay, uno scrigno di biodiversità marina sito nella provincia del Capo Orientale. “Dopo 31 anni di crociere marittime nella baia di Algoa pensavo di aver visto tutto. Che errore si è rivelato!”, ha dichiarato su Facebook Lloyd Edwards, capitano dell'imbarcazione e proprietario della società Raggy Charters – Marine-Eco Cruises che aveva organizzato l'escursione. Nei pressi di Lover's Lane, dove si ritrovano i grandi pod di tursiopi indopacifici – in Sudafrica i gruppi arrivano a contare anche 2.000 esemplari – dopo aver intercettato il gruppo si è accorto della presenza insolita. “All'improvviso ho visto un lampo bianco nell'acqua tra un branco di circa 200 delfini. Era un bellissimo vitello albino lungo un metro di circa un mese”, ha chiosato Edwards, comprensibilmente emozionato perché si trattava di un'escursione speciale con amici e parenti per festeggiare il matrimonio del figlio. Potete vedere alcune magnifiche foto nel post qui di seguito.

Sebbene Edwards parli di delfini albino, non c'è ancora certezza. Potrebbe infatti trattarsi un animale affetto da leucismo, una condizione simile detta albinismo incompleto. Nel leucismo la pelliccia, la pelle o le piume / penne degli animali diventano bianchi a causa dell'assenza di un enzima chiamato tirosinasi, che è legato alla produzione di melanina (il pigmento che dona il colore). Nell'albinismo si determina anche la caratteristica colorazione rosa degli occhi: la mancanza di pigmento nell'iride, infatti, lascia intravedere i vasi sanguigni dietro di esso, da qui il colore rosa. Il piccolo tursiope indopacifico ha gli occhi chiusi e quindi non è possibile determinarlo con certezza. Poiché gli animali albini hanno una maggiore sensibilità alla luce, il piccolo cetaceo potrebbe tenere gli occhi chiusi proprio per questa ragione, ma non è possibile esserne certi senza un'indagine genetica approfondita. L'albinismo è una “malattia genetica rara caratterizzata da una riduzione o dall'assenza congenita della melanina nella cute, nei capelli, nei peli e negli occhi”, come specificato dal Bambin Gesù, ed è caratteristico degli animali vertebrati.

Gli animali affetti da leucismo e albinismo sono particolarmente vulnerabili, a causa del fatto che non possono mimetizzarsi nell'ambiente e quindi sono facili da individuare per i predatori. Non a caso difficilmente arrivano all'età adulta. Inoltre sono più esposti al rischio di malattie della pelle (come i tumori) e hanno un rischio superiore di difetti alla vista. Fortunatamente si tratta di problemi limitati per un cetaceo, dato che viene protetto dal gruppo sociale in cui vive e utilizza il biosonar per la cattura delle prede. Il rischio di tumori e ustioni a causa dell'esposizione al sole resta invece significativo. Edwards sottolinea che in tanti anni di escursioni hanno “osservato pinguini leucisti, una megattera bianca, un delfino rosa e alcuni vitelli bianchi di balena franca meridionale, ma mai un vero albino”. Potrebbe essere davvero questo il caso, ma probabilmente non avremo mai la conferma.