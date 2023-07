L’ultimo volo del razzo europeo Ariane-5: addio al lanciatore che ha portato in orbita il James Webb Dopo quasi 30 anni di servizio il razzo europeo Ariane-5 ha compiuto il suo ultimo volo. Per l’erede Ariane-6 dovremo attendere la fine del 2023 o l’inizio del nuovo anno.

A cura di Andrea Centini

Credit: Arianespace

Nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2023 è stato lanciato con successo l'ultimo razzo Ariane-5, il lanciatore spaziale “pesante” che per quasi 30 anni è stato la punta di diamante del programma gestito dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dalla casa costruttrice francese Arianspace. Il razzo lanciatore, alto una cinquantina di metri e con una capacità di carico fino a 20.000 chilogrammi, è stato considerato un veicolo di grande successo e precisione, avendo completato 115 delle 117 missioni di cui è stato protagonista a partire dal 1996.

Nel suo ultimo volo, partito dallo spazioporto di Kourou nella Guyana francese, l'Ariane 5 ha trasportato un satellite francese desistano alle comunicazioni militari chiamato Syracuse 4B e un satellite sperimentale realizzato in Germania. Il progetto iniziale dell'Ariane-5 fu concepito negli anni '80 ed era destinato al lancio di uno shuttle mai entrato in produzione chiamato Hermes; da allora è stato rimodulato per il lancio di satelliti, che ha compiuto con grande successo fino a ieri. La sua missione più prestigiosa è stata indubbiamente illancio del Telescopio Spaziale James Webb il 25 dicembre del 2021. Si tratta del più potente e avanzato strumento inviato nello spazio dall'uomo, dal costo esorbitante di 10 miliardi di dollari.

Tra le altre missioni di rilevanza internazionale il lancio della sonda Rosetta nel 2004 e quello della sonda JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) dell'ESA, che studierà il sistema lunare di Giove dal prossimo decennio (arriverà nel 2031). Importanti anche l'invio del satellite Envisat e del cargo ATV (Automated Transfer Vehicle) da 20 tonnellate nel 2008. L'ESA e Arianspace hanno deciso di dismetterlo a causa dei costi esorbitanti, che non possono più competere con quelli dei lanciatori americani riutilizzabili come il Falcon 9 di SpaceX, la compagnia aerospaziale privata di Elon Musk.

Leggi anche Immenso buco coronale grande come 30 terre apparso sul Sole: il suo vento solare sta per colpirci

Da diversi anni è in lavorazione il suo erede, l'Ariane-6, molto meno costoso del 5, ma non è ancora chiaro quando effettuerà il suo debutto, attualmente previsto tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. I lavori sono stati rallentati a causa della pandemia di COVID-19. Anche l'Ariane-6 non sarà riutilizzabile, ma sarà di tipo modulare per abbattere i costi dei lanci, che arrivavano fino a 200 milioni di Euro (dal 2016). Senza l'Ariane-5 l'Europa non disporrà per lunghi mesi di un proprio razzo lanciatore, considerato anche lo stop del più piccolo Vega-C a causa di un incidente verificatosi a dicembre del 2022.