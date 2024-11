video suggerito

Lo smog record del Pakistan ora si vede dallo spazio, la nube tossica si estende fino all'India L'inquinamento atmosferico ha raggiunto livelli senza precedenti, decine di volte superiori a quelli ritenuti tollerabili dall'OMS, nella provincia del Punjab, costringendo le autorità pakistane a misure d'emergenza. Il confronto con i record di aria inquinata a Milano è impietoso.

A cura di Valeria Aiello

Lo smog del Pakistan si estende verso est, fino all'India / Credit: NASA WorldView

Lo smog in Pakistan ha raggiunto livelli senza precedenti, che ora si vedono anche dallo spazio: le nuove immagini satellitari di NASA Worldview mostrano come l’enorme nube tossica che copre la provincia di Punjab negli ultimi giorni di si sia estesa verso est, fino all’India, facendo raggiungere tassi di inquinamento atmosferico decine di volte più alti di quelli ritenuti tollerabili dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) anche a Nuova Delhi.

La situazione peggiore si registra nella capitale del Punjab, a Lahore, una città di quasi 14 milioni di abitanti, e nel distretto di Multan, dove la concentrazione di particolato fine (PM 2,5) attualmente supera i 340 µg/m3, vale a dire livelli di circa 68 volte più alti della soglia di sicurezza stabilita dall’OMS (5 µg/m3). In confronto, a Milano, nel giorno di peggior sforamento dell’ultimo mese, il PM 2,5 si attestato attorno a 36 µg/m3.

Lo smog in Pakistan ha raggiunto livelli mai visti

La criticità della situazione ha costretto le autorità pakistane ad adottare misure di emergenza, inclusa la chiusura di scuole e luoghi pubblici a Lahore e nelle principali città del Puhjab, almeno fino al 17 novembre, nel tentativo di ridurre l’esposizione della popolazione all’inquinamento.

Secondo la scala internazionale dell'indice di qualità dell’aria (AQI), valori pari o superiori a 300 sono considerati “pericolosi” per la salute: il Pakistan ha regolarmente superato il valore di 1.000 tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. In particolare, nella città di Multan, a circa 350 km di distanza dalla capitale Lahore, il livello di AQI ha raggiunto addirittura quota 2.000 la scorsa settimana, un valore mai visto prima dai residenti.

Nella provincia del Punjab, i livelli di inquinamento aumentano ogni inverno, a causa di una combinazione di fattori, inclusi la pratica dei contadini di bruciare i rifiuti agricoli. A incidere pesantemente sono anche le centrali elettriche a carbone, gli importanti volumi di traffico e giornate senza vento, che peggiorano la qualità dell’aria. Lo scorso anno, il governo del Punjab aveva testato la pioggia artificiale per cercare di superare lo smog, ma quest’anno, nonostante i camion con idranti abbiano irrorato le strade, i livelli di inquinamento sono tali che queste tecniche si sono rivelate inefficaci.

Gli effetti dello smog sulla salute

Smog e aria inquinata hanno diversi impatti negativi sulla salute, in particolare su quella di cuore e polmoni: alti livelli ed esposizioni prolungate aumentano il rischio di ictus, malattie cardiache, tumori ai polmoni e altre malattie respiratorie. L’esposizione al particolato fine (PM 2,5) aumenta inoltre il rischio di ricovero in ospedale per malattie cardiovascolari, come ischemia, aritmia e insufficienza cardiaca, come emerso da recenti studi e riscontrato direttamente dai medici ospedalieri.

“Quest’anno lo smog è molto più alto rispetto agli anni precedenti e anche il numero di pazienti che ne soffrono gli effetti è maggiore – ha osservato il dottor Qurat ul Ain, che da 15 anni lavora in uno dei principali ospedali di Lahore – . Molte persone arrivano con difficoltà respiratorie o attacchi di tosse e occhi arrossati, spesso anziani, bambini e ragazzi che hanno respirato l’aria tossica mentre erano sul retro delle motociclette. A tutti consigliamo di di non uscire di casa e di indossare una mascherina. E di non toccarsi gli occhi con le mani, soprattutto ai bambini”.