La “quercia di Darwin” verrà abbattuta per fare spazio a una tangenziale La decisione della contea di Shropshire che ha approvato la condanna a morte dell’albero su cui Darwin potrebbe essersi arrampicato da ragazzo.

A cura di Valeria Aiello

La "quercia di Darwin" / Credit: Woodland Trust

La “quercia di Darwin”, lo storico albero su cui Charles Darwin potrebbe essersi arrampicato da ragazzo, verrà abbattuto per fare spazio a una tangenziale. Lo ha deciso la contea inglese dello Shropshire, che ha approvato la condanna a morte della quercia di 550 anni e di altri otto alberi secolari a Shrewsbury, la città dove il celebre naturalista è nato e cresciuto, e dove sorgerà la nuova Shrewsbury North West Relief Road (NWRR), un’arteria stradale progettata per collegare la parte nord all’ovest della città. Nonostante la lunga battaglia di attivisti e ambientalisti, il destino dell’antica quercia e degli altri alberi è stato deliberato martedì, quando il comitato di pianificazione, composto da 11 membri del consiglio della contea di Shropshire, ha dato il via libera alla costruzione della nuova strada, con sei voti favorevoli e cinque contrari.

La “quercia di Darwin” appartiene alla specie Quercus petraea, nota anche come quercia sessile o quercia della Cornovaglia, ed è una specie che cresce in gran parte dell’Europa, dell’Anatolia e dell’Iran, tra le più importanti dal punto di vista ecologico ma anche economico. Il suo legname viene infatti utilizzato in edilizia, nelle navi e per la produzione di mobili, nonché nell’ebanisteria di qualità e per la realizzazione di doghe per botti da vino.

La “quercia di Darwin” , in particolare, è considerata un esempio di come la natura possa avere un valore storico, culturale ed ecologico. Si trova vicino a The Mount, la casa ottocentesca di Robert Darwin, il padre di Charles, immerso nella campagna che il naturalista inglese esplorò ampiamente da ragazzo, mentre sviluppava il suo amore e la curiosità per la natura.

La notizia del suo abbattimento, rilanciata dal Guardian, ha rapidamente fatto il giro del web, sollevando l’indignazione di enti e organizzazioni di salvaguardia. La Woodland Trust, una onlus per la conservazione degli alberi, ha affermato che la decisione calpesta le norme di pianificazione nazionale che dovrebbero proteggere gli alberi secolari, tranne che in “circostanze del tutto eccezionali”.

“Solo poche settimane dopo la perdita dell’iconico albero Sycamore Gap, ora ci troviamo di fronte alla perdita di un altro albero iconico – ha affermato Jack Taylor, il principale attivista di Woodland Trust – . L’approvazione della Shrewsbury North West Relief Road è una giornata nera per l’ambiente e il nostro patrimonio naturale poiché minaccia la perdita di questa leggenda vivente e di numerosi altri alberi secolari e insostituibili. Il Regno Unito ha bisogno di una migliore protezione per queste cattedrali della natura, prima che siano condannate alla storia”.