La NASA testerà un razzo con motore termico nucleare: l’annuncio dell’Agenzia spaziale USA Con l’aiuto di questa nuova tecnologia, gli astronauti potranno raggiungere e tornare da Marte “più velocemente che mai”.

A cura di Valeria Aiello

Illustrazione artistica del veicolo spaziale del programma Demonstration Rocket to Agile Cislunar Operations (DRACO), che servirà a testare un razzo con termico nucleare, la tecnologia che potrebbe essere utilizzata per le future missioni con equipaggio della NASA su Marte. Credit: DARPA

La NASA ha annunciato che testerà un razzo con motore termico nucleare, una tecnologia avanzata di propulsione che potrebbe permettere agli astronauti di raggiungere e tornare da Marte “più velocemente che mai”. E non solo. Questa nuova tecnologia, che la NASA sta sviluppando nell’ambito del programma Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, o DRACO, in collaborazione con la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), un braccio di ricerca del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, permetterà di ridurre i rischi dei viaggi spaziali più lunghi e aiuterà la NASA a raggiungere gli obiettivi di esplorazione in tutto il Sistema solare. Il primo test nello spazio potrebbe avvenire già nel 2027, secondo un comunicato stampa rilasciato dall’Agenzia spaziale americana.

Il motore termico nucleare per le future missioni su Marte

Come suggerisce il nome, un razzo con motore termico nucleare fa affidamento su un reattore nucleare, che sfrutta la fissione atomica – in cui un neutrone colpisce un atomo di un elemento chimico pesante, innescando una potente reazione a catena – per riscaldare il propellente liquido e fornire la spinta necessaria per far muovere una navicella. Tale processo, secondo la NASA, è tre o più volte più efficiente della propulsione chimica utilizzata dai razzi attualmente in funzione, in cui un combustibile esplosivo viene miscelato con un ossidante per creare un infuocato bagliore di spinta.

Il processo nucleare più efficiente, ha affermato la NASA, potrebbe consentire ai veicoli spaziali di attraversare la distanza media tra la Terra e Marte (225 milioni di chilometri) molto più rapidamente di quanto sia possibile oggi, riducendo notevolmente i tempi di transito, una componente chiave nei viaggi più lunghi, che richiedono più rifornimento e sistemi più robusti per schermare le pericolose radiazioni cosmiche alle quali sono esposti gli astronauti.

“Con l'aiuto di questa nuova tecnologia, gli astronauti potrebbero viaggiare da e verso lo spazio profondo più velocemente che mai, una capacità importante per prepararsi alle missioni con equipaggio su Marte” ha dichiarato l'amministratore della NASA Bill Nelson.

In base all’accordo con DARPA, forse meglio conosciuta per il suo ruolo nel gettare le basi di internet, la NASA guiderà lo sviluppo tecnologico del nuovo motore termico nucleare. DARPA progetterà un veicolo spaziale sperimentale, fungendo da ente appaltante per lo sviluppo dell'intero stadio e del motore, che includerà il reattore, oltre a guidare il programma generale. “La NASA ha una lunga storia di collaborazione con DARPA su progetti che consentono le nostre rispettive missioni, come i servizi nello spazio – ha affermato Pamela “Pam” Melroy, vice amministratore della NASA – . Espandere la nostra partnership alla propulsione nucleare contribuirà a portare avanti l’obiettivo della NASA di inviare esseri umani su Marte”.