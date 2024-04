video suggerito

Campioni di Marte sulla Terra: atteso importante annuncio della NASA Il destino dei campioni di Marte raccolti dal rover Perseverance per essere riportati sulla Terra è appeso a un filo. Stasera la NASA farà un importante annuncio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Un tubo riempito da rover Perseverance con campioni marziani. Credit: NASA/JPL-Caltech

Alle 19:00 ora italiana di oggi, lunedì 15 aprile 2024, la NASA terrà una conferenza stampa durante la quale farà chiarezza sul destino, ora incerto, di importantissimi campioni di Marte da riportare sulla Terra. Tra i cavalli di battaglia della missione Mars 2020 che ha fatto atterrare – o meglio, ammartare – nel febbraio del 2021 il rover Perseverance su Marte vi è infatti il Mars Sample Return (MSR). È un piano congiunto della NASA e dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) volto proprio trasferire sul nostro pianeta campioni di roccia e suolo (regolite) incontaminati, raccolti sul “Pianeta Rosso” e inseriti in tubi cilindrici in titanio dal rover a propulsione nucleare. Ma il progetto ha avuto una durissima battuta d'arresto lo scorso anno, quando una revisione indipendente ha fatto emergere diverse problematiche, sia di natura economica (budget a disposizione) che tecniche. Se ciò non bastasse, l'agenzia aerospaziale a stelle e strisce ha anche dovuto tagliare parte del personale de Jet Propulsion Laboratory (JPL) direttamente coinvolto nel progetto MSR. Stasera conosceremo nel dettaglio cosa accadrà a questa pionieristica ma estremamente complessa missione.

Il rover Perseverance, poco più di 3 anni fa, è ammartato nel cratere Jezero di Marte che, secondo gli esperti, un tempo era il fondale di un lago. I suoi sedimenti sono dunque considerati estremamente preziosi, anche per comprendere la potenziale presenza di vita passata sul quarto pianeta del Sistema solare. Da quando ha iniziato a scorrazzare lungo il cratere il robot ha iniziato a prelevare i campioni e li ha inseriti in sofisticate capsule. Ne sono state riempite circa una trentina, con campioni di roccia ignea, sedimentaria, regolite e persino semplice atmosfera. Questi tubi – Perseverance ne ha 43 in tutto – sono progettati per essere lasciati sul campo e resistere a lungo esposti alle intemperie marziane, come tempeste di polvere e letale radiazione ultravioletta. Lo scopo del piano iniziale con l'ESA era il recupero delle capsule entro il 2033, attraverso un'inedita missione che prevedeva l'arrivo di una sonda sul suolo marziano in grado di raccogliere questi oggetti, decollare, ricongiungersi con la sonda madre nell'orbita del Pianeta Rosso e ripartire alla volta della Terra col prezioso carico. Più facile a dirsi che a farsi, dato che si tratta di prime volte per ciascuna di queste delicatissime fasi. E sappiamo bene quali sono le percentuali di fallimento delle missioni robotiche, anche sulla più vicina Luna.

Una grave battuta d'arresto, come indicato, è arrivata da una revisione indipendente commissionata dalla NASA stessa. Il rapporto finale “Mars Sample Return (MSR) Independent Review Board-2 Final Report” pubblicato il primo settembre 2023 era giunto alla conclusione che sia il budget che le aspettative erano semplicemente “irrealistici”. Tra le criticità evidenziate i margini di massa ristretti; le incertezze sulle performance dei veicoli spaziali che devono essere appositamente costruiti; le finestre di lancio limitate (a causa della distanza orbitale tra Marte e la Terra, con significativi cambiamenti periodici); i trasferimenti multipli; le competenze necessarie; l'invecchiamento della strumentazione legata alle telecomunicazioni e molto altro ancora. Se ciò non bastasse, i finanziamenti pubblici alla NASA per il 2024 sono stati tagliati di quasi mezzo miliardo di dollari, con il progetto Mars Sample Return particolarmente colpito. Non ha caso la NASA ha dovuto effettuare diversi licenziamenti, coinvolgendo molti dei leader della missione.

Tutto questo ha aumentato sensibilmente il rischio che i campioni raccolti da Perseverance possano restare bloccati sulla regolite marziana, sebbene la NASA continui a credere ancora molto sull'importanza di questa missione. “Il ritorno del campione di Marte è stato uno dei principali obiettivi a lungo termine dell’esplorazione planetaria internazionale negli ultimi due decenni. Il rover Perseverance della NASA sta raccogliendo importanti campioni scientifici che aiuteranno gli scienziati a comprendere la storia geologica di Marte, l'evoluzione del suo clima e a prepararsi per i futuri esploratori umani. La restituzione dei campioni aiuterà anche la ricerca della NASA di segni di vita antica”, ha chiosato l'agenzia. Non resta che attendere la conferenza stampa di stasera per conoscere il destino di questo importante obiettivo scientifico.