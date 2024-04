La mucca salva il suo vitellino dall’attacco del leopardo: il video dello scontro Nel video catturato da una telecamera di videosorveglianza nello stato di Jharkhand, in India, una mucca salva con coraggio il proprio cucciolo dall’attacco di un leopardo. Per natura infatti il vitello stringe con la madre un legame molto profondo fondamentale per la sua stessa sopravvivenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

In natura le mucche restano vicine ai loro vitellini per circa sei mesi per accudirli e proteggerli dai pericoli esterni da cui non sarebbero in grado di difendersi da soli. Anche a costo di mettere a rischio la propria vita, come è successo alla mucca protagonista di questo video arrivato da Jharkhand, in India.

Il video, catturato da una telecamera di videosorveglianza, dura davvero poco, una manciata di secondi: in una strada polverosa, probabilmente non troppo frequentata dagli umani, una mucca e il suo cucciolo se ne stanno tranquilli a lato della via, quando dal nulla vengono attaccati da un leopardo chiaramente intenzionato ad attaccare il cucciolo. L'attacco però viene sventato in tempo record dalla mamma del piccolo che blocca subito il felino, salendogli sopra con le proprie zampe e convincendolo alla fuga. Gli ultimi secondi del video mostrano mamma e figlio di nuovo insieme, mentre scappano via, spaventati ma fuori pericolo.

Il video del salvataggio

Le immagini provenienti dalla stato di Jharkhand, nel nord-est dell'India, provano quanto sia forte il legame tra mamma e cuccioli nelle mucche. Questo rapporto di dipendenza del piccolo verso la madre è d'altronde motivato da ragioni biologiche. Nei primi mesi di vita i vitelli vengono infatti allattati, accuditi e protetti dalle madri. Anche per questo motivo, la pratica adottata negli allevamenti intensivi di separare la madre dal piccolo al momento stesso della nascita è sempre più spesso criticata da animalisti e non, che la reputano profondamente crudele, oltre che rischiosa, per i piccoli. Uno studio norvegese del 2015 ha dimostrato che i vitelli allattati dalle loro madri anche solo per tre giorni dopo la nascita hanno maggiori possibilità di sviluppare un sistema immunitario più forte e crescere meglio di quelli nutriti fin da subito con metodi industriali.

Le mucche nella cultura indiana

Chi è stato in India sa come nel Paese le mucche siano lasciate libere di camminare per strada: nella religione induista infatti la mucca è considerata un animale sacro, per questo motivo in alcune regioni questi animali non possono essere assolutamente uccise né tanto meno macellate. Lo stabilisce la stessa costituzione indiana che vieta espressamente la macellazione di vacche e vitelli, tanto che la vendita o il consumo della loro carne è sanzionata con il pagamento di multe e a volte perfino con la pressione. Fanno eccezione solo pochissime regioni, come il Kerala, dove il divieto non è vincolante e il consumo di carne bovina è consentito.