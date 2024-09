video suggerito

La caccia alla balenottera comune è di nuovo legale in Giappone: il video della prima uccisione dal 1976 Un video diffuso dalla più importante compagnia di caccia alle balenottere del Giappone mostra la cattura del primo esemplare ucciso per scopi commerciali negli ultimi cinquanta anni. Dopo decenni di controversie, la caccia commerciale della balenottera comune è di nuovo ammessa nel Paese, nonostante l’animale sia a rischio di estinzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

ANDREA CENTINI | La coda di una balenottera comune

Erano 50 anni che in Giappone non veniva uccisa una balenottera comune (Balaenoptera physalus) durante una battuta di caccia commerciale, un divieto che per anni ha tutelato – almeno parzialmente – questa specie ma che ora è solo un ricordo lontano: da quest'anno infatti il Giappone ha di nuovo inserito la balenottera nella lista degli animali per cui è ammessa la caccia commerciale.

Lo dimostrano le immagini diffuse dalla più grande compagnia di caccia delle balenottere del Paese, la Kyodo Senpaku, che in questi giorni ha pubblicato un video che mostra la cattura del primo esemplare di balenottera uccisa per fini commerciali. Fino all'anno scorso, infatti, l'unico tipo di cattura ammessa era quella motivata da scopi legati alla ricerca scientifica.

Il video della cattura

Nel video in questione l'equipaggio della nave dell'azienda giapponese trasporta la balenottera appena cacciata sul ponte dove verrà macellata per essere poi riportata sulla terra ferma per essere venduta. Mentre la carcassa dell'animale ancora sanguinate viene trascinato all'interno della nave, l'equipaggio posa per un scatto, senza nascondere il proprio entusiasmo. Purtroppo, la caccia delle balenottere avviene con modalità estremamente dolorose.

L'animale ucciso è un esemplare maschio, lungo 19,61 metri e dal peso di 55 tonnellate. A dirlo è stato il portavoce di Kyodo Senpaku, Masau Ide, che all'agenzia Afp ha anche spiegato come in realtà l'animale sia stato arpionato e ucciso il 1° agosto. Da allora sono stati uccisi già altri quattro esemplari. Secondo quanto riporta il Japan Times, la compagnia ha già organizzato un evento di degustazione pubblica nella città dei Sapporo e ne avrebbe altri in programma nelle prossime settimane.

Perché la caccia della balenottera in Giappone è così importante

Ancor prima della diffusione di questo video, la decisione del Giappone di rendere di nuovo legale la caccia commerciale della balenottera ha sollevato accese critiche da parte delle associazioni animaliste. La balenottera comune, oltre a essere il secondo animale più grande al mondo dopo la balenottera azzurra, è anche uno degli animali inseriti nell'elenco delle specie vulnerabili, stilato dall'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. Questo significa che c'è una probabilità superiore al 10% che si estingua nei prossimi 100 anni.

Da parte sua il Giappone, che è uno dei tre Paesi al mondo a consentire la caccia di balenottere, insieme a Norvegia e a Islanda, da anni cerca di riconquistarsi la libertà di cacciare le balenottere, sostenendo che la carne di questa specie sia una parte importante dello stile alimentare del Paese da tempo. Se in questi anni la caccia commerciale è stata vietata non è stato infatti per una libera scelta interna, ma per effetto di una sanzione emessa dalla Commissione internazionale di caccia alle balene (IWC), da cui alla fine il Giappone si è svincolata, uscendone ufficialmente nel 2019.