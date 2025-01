video suggerito

Inizia a sentire un formicolio alle gambe e altri sintomi, ma 24 ore dopo era paralizzato dal collo in giù È il caso di un ragazzo di 15 anni, che ha iniziato ad avvertire dolori allo stomaco e, con il peggiorare dei sintomi, uno strano formicolio alle gambe, diventate improvvisamente pesanti e insensibili: erano i segnali di una condizione poco conosciuta, chiamata mielite flaccida acuta, una patologia che causa debolezza dei muscoli ed evolve rapidamente in gravi forme di paralisi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aveva iniziato ad avvertire dolori allo stomaco e, con il peggiorare dei sintomi, uno strano formicolio alle gambe, diventate improvvisamente pesanti e insensibili: ma per Ayuub, un ragazzo inglese di 15 anni, che alla fine non riusciva più a muovere gli arti, quei dolori e le repentine difficoltà motorie erano i segnali di un problema ben diverso da un comune indigestione o uno strappo muscolare: la sua era una condizione che, in meno di 24 ore, lo ha paralizzato dal collo in giù.

Sua mamma, Hena, che quel giorno lo aveva visto cadere a terra in soggiorno, lo aveva portato immediatamente al pronto soccorso. “Gridava dal dolore e diceva che gli bruciavano le braccia, come se gli stessero andando a fuoco” ha spiegato la donna ai media locali, ricordando quanto accaduto in quel tragico 19 marzo 2024. Alle 8 del mattino seguente, il ragazzo era attaccato a un respiratore e, poco dopo, era stato trasferito al Royal Manchester Children’s Hospital, dove i medici gli avevano diagnosticato una mielite flaccida acuta, una condizione poco conosciuta, che colpisce il midollo spinale ed evolve rapidamente in grave forme di paralisi.

Nel caso di Ayuub, “tutto è cambiato” ha aggiunto la madre del ragazzo, raccontando che, oltre ad aver colpito gli arti, la malattia ha interessato anche la vescica e l’intestino, che hanno smesso di funzionare, mentre il diaframma è rimasto paralizzato sul lato sinistro, con conseguente collasso del polmone sinistro. A distanza di due mesi dal ricovero, Ayuub ha subito anche una tracheostomia per poter respirare e, fino ad ottobre, è stato sottoposto a ventilazione artificiale.

Cos’è la mielite flaccida acuta

La mielite flaccida acuta è una condizione rara ma grave, che colpisce prevalentemente i bambini e interessa un’area del midollo spinale, chiamata materia grigia.

Nella maggior parte dei casi, la mielite flaccida acuta può essere preceduta da una lieve malattia respiratoria o febbre, dovute a un’infezione virale (generalmente da enterovirus) contratta circa una-quattro settimane prima, anche se l’esatta causa della condizione non è ancora stata completamente chiarita.

I primi sintomi della mielite flaccida acuta includono debolezza improvvisa di un braccio o una gamba, perdita del tono muscolare e perdita di riflessi, che evolvono rapidamente in grave forme gravi di paralisi, che possono portare anche a insufficienza respiratoria, quale conseguenza dell’indebolimento dei muscoli coinvolti nella respirazione. Altri possibili segni della malattia includono difficoltà a muovere gli occhi, palpebre cadenti, debolezza facciale, difficoltà a deglutire, linguaggio confuso, dolori alle braccia, alle gambe, al collo e alla schiena, formicolio agli arti e difficoltà di urinare.

Cosa sappiamo di Ayuub, il ragazzo con la mielite flaccida acuta

Ayuub, il ragazzo di 15 anni che dopo 24 ore dai primi sintomi di mielite flaccida acuta si è ritrovato paralizzato dal collo in giù, è ora sottoposto a un piano di cure personalizzato presso il National Spinal Injuries Centre dello Stoke Mandeville Hospital, grazie al quale ha potuto staccarsi dal respiratore e vedere un notevole miglioramento della sua condizione.

Adesso riesce a stare seduto, a vestirsi e a spostarsi in sedia a rotelle e, anche se non è ancora tornato a casa, per motivi di accessibilità alla sua abitazione, nutre grandi speranze per il futuro. “Ho intenzione di tornare a scuola – ha detto Ayuub – . Non vedo l’ora di completare fare gli esami e scegliere un college a cui iscrivermi a settembre 2025”.