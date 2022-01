Indossare la mascherina rende gli uomini più attraenti Lo ha scoperto un team di ricerca britannico che valutato come l’uso dei diversi tipi di mascherina renda più o meno interessanti i volti maschili.

A cura di Valeria Aiello

Le mascherine possono rendere le persone che le indossano più attraenti. O almeno gli uomini, come scoperto da un team di ricerca dell’Università di Cardiff che, nel primo di una serie di studi sulla questione, ha valutato l’attrazione che le donne provano per i volti maschili in parte nascosti dalla mascherina.

I risultati di questa ricerca, pubblicati sulla rivista Cognitive Research: Principles and Implications, sono in netto contrasto con quanto ritenuto prima della pandemia, ovvero quando si pensava che le mascherine fossero una prerogativa delle persone malate. “Il nostro studio mostra che la pandemia ha cambiato il modo in cui percepiamo chi indossa le mascherine – ha affermato il dottor Michael Lewis, esperto di psicologia dei volti e autore corrispondente della ricerca – . Quando vediamo qualcuno con la mascherina non pensiamo più che quella persona sia malata, dunque da evitare”.

Lo studio è stato condotto nel febbraio 2021, sette mesi dopo che le mascherine sono diventate obbligatorie nel Regno Unito. L’analisi, che ha coinvolto complessivamente 43 donne di età compresa tra i 18 e i 24 anni, ha esaminato la reazione generata dalla visione di immagini di volti maschili senza mascherina, o che indossavano una mascherina di stoffa o una chirurgica di colore celeste, oppure utilizzavano un libro nero per coprire l’area del volto che una mascherina nasconderebbe.

Un esempio delle immagini utilizzate nello studio /

“I risultati suggeriscono che i volti sono considerati più attraenti se coperti da una mascherina chirurgica – ha aggiunto il dottor Lewis – . Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che siamo abituati agli operatori sanitari che indossano mascherine celesti e ora le associamo a persone che svolgono professioni sanitarie o di cura. In questo periodo, in cui ci sentiamo vulnerabili, potremmo quindi trovare rassicurante l’uso di mascherine mediche e quindi sentirci più positivi nei confronti di chi le indossa”.

I ricercatori hanno anche scoperto che i volti sono considerati significativamente più attraenti quando coperti da una mascherina di stoffa rispetto a quando non sono coperti da una mascherina. “Alcuni di questi effetti potrebbero essere il risultato della possibilità di nascondere i lineamenti indesiderati nella parte più bassa del viso, ma questo effetto è stato rilevato sia nei confronti sia di persone meno attraenti sia di quelle più attraenti”.