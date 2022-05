Incredibile scoperta nel Regno Unito: trovata una Bibbia dalle dimensioni di una moneta Il minuscolo libro sacro è stato ritrovato durante il lockdown nella biblioteca di Leeds e si compone di 876 sottilissime pagine di carta indiana.

A cura di Valeria Aiello

La replica del 1911 di una cosiddetta "Bibbia incatenata" ha le dimensioni di una moneta da 2 sterline ma contiene sia il Vecchio sia il Nuovo Testamento stampati su 876 sottilissime pagine di carta indiana / PA

Tra le migliaia di oggetti ritrovati nella biblioteca di Leeds, in Inghilterra, c’è anche una minuscola Bibbia che può essere letta solo con una lente di ingrandimento. Il libro sacro risale al 1911 ed è una replica della Chained Bible, la Bibbia incatenata inglese, chiamata così perché era effettivamente incatenata al pulpito per impedirne la rimozione dalla chiesa. L’esistenza di questa mini-Bibbia è stata scoperta durante il lockdown dal personale della biblioteca di Leeds, che ha approfittato del periodo di chiusura al pubblico per ricatalogare i libri rari e le collezioni speciali.

La minuscola Bibbia, delle dimensioni di una moneta (50 mm x 35 mm), contiene sia il Vecchio sia il Nuovo Testamento, stampati su 876 sottilissime pagine di carta indiana. Le sue origini, tuttavia, sono un mistero, come spiegato dalla bibliotecaria Rhian Isaac all’agenzia di stampa PA. “Non sappiamo da dove provenga. È davvero un mistero. Molti oggetti della nostra collezione sono stati acquistati nel tempo o potrebbero essere stati donati. Abbiamo lavorato molto durante il lockdown sulla catalogazione dei nostri libri rari e delle collezioni speciali. Prima di allora, quasi nessuno di questi libri era mai stato visto da nessuno o mai stato trovato, davvero”.

La signora Isaac ha anche rivelato che, durante il lockdown Covid, nella biblioteca di Leeds sono stati catalogati oltre 3.000 nuovi oggetti, di cui alcuni risalenti al XV secolo. Tra questi c’è una copia di Nouveau Cours de Mathematique, di Bernard Forest de Bélidor (1725) e Oliver Twiss, un plagio dell’Oliver Twist di Dickens, che fu stampato dai creatori dei Penny Dreadfuls. Tra i tanti ritrovamenti, anche una copia della Cronaca di Norimberga datata 1497.