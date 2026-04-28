Incinta di due uomini diversi, ora ha due gemelli: raro caso di superfecondazione eteropaternale in Colombia

Due gemelli con due padri diversi: raro caso di superfecondazione eteropaternale in Colombia

Quando la donna si è rivolta ai genetisti dell’Universidad Nacional de Colombia per verificare la paternità dei suoi due gemelli, nulla faceva pensare a qualcosa insolito. Ma il risultato ha restituito un esito inatteso: uno dei bambini era compatibile con il padre indicato, l’altro invece no. Il test è stato ripetuto e i campioni analizzati di nuovo. Ogni verifica portava però alla stessa conclusione: i due gemelli avevano la stessa madre, ma non lo stesso padre. A quel punto, il controllo di paternità è uscito dall’ambito delle verifiche di routine per essere approfondito. E la spiegazione, per quanto singolare, era nota alla scienza: si trattava di un caso di superfecondazione eteropaternale, un fenomeno estremamente raro di cui sono stati riportati circa venti casi nel mondo. Quello colombiano è descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Biomédica.

“In oltre 26 anni di attività, è la prima volta che osserviamo un caso del genere” spiega il genetista William Usaquén, direttore del Laboratorio di Genetica e Identificazione della Popolazione della Universidad Nacional de Colombia, in un’intervista a BBC Mundo. “Questi casi sono noti per essere estremamente rari” afferma il ricercatore Andrea Casas dell’Istituto di Genetica. “Non ci aspettavamo di trovarne uno qui, e finora resta l’unico nel nostro centro”.

Due gemelli, due padri: come avviene la superfecondazione eteropaternale

Il caso dei gemelli con due padri diversi risale al 2018 e, come chiarito dalle analisi condotte presso l’Universidad Nacional de Colombia, rientra in un episodio di superfecondazione eteropaternale. Questo fenomeno può accadere quando, in uno stesso ciclo ovulatorio, due ovuli vengono fecondati da spermatozoi di uomini diversi.

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“Si tratta di un evento possibile quando si verificano più condizioni contemporaneamente” afferma il genetista Usaquén. “Innanzitutto, i rapporti devono avvenire in un intervallo ravvicinato di tempo, con partner diversi, e deve esserci una poliovulazione, cioè il rilascio di due o più ovuli nello stesso ciclo mestruale. Infine, deve avvenire la fecondazione in entrambi i casi”.

In queste situazioni, i bambini nascono come gemelli, ma non sono identici: i gemelli monozigoti derivano infatti da un unico ovulo fecondato che si divide successivamente, una condizione che qui non si verifica.

A chiarire il caso sono state le analisi genetiche, basate sul confronto di specifiche regioni del DNA chiamate microsatelliti, brevi sequenze che variano da individuo a individuo. I ricercatori hanno analizzato 17 marcatori genetici nella madre, nei due bambini e nel presunto padre: per uno dei gemelli, 14 risultavano incompatibili, escludendo la paternità, mentre per l’altro la compatibilità era confermata con una probabilità superiore al 99,999%.

La rarità del fenomeno non dipende solo dalla combinazione di condizioni biologiche necessarie, ma anche dal fatto che nella maggior parte dei casi non vengono effettuati test genetici. Secondo i ricercatori, con l’aumento delle analisi di paternità e delle tecniche molecolari disponibili, è però possibile che episodi di questo tipo vengano riconosciuti con maggiore frequenza in futuro.

Resta infine un limite importante: per ragioni etiche, gli studiosi non possono indagare nel dettaglio la vita privata delle persone coinvolte. “I test di paternità vengono eseguiti nel rispetto della privacy e dell’integrità degli individui” ha concluso Usaquén.