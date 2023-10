In Amazzonia oltre 100 delfini uccisi da temperature dell’acqua record In alcuni punti del lago Tefé, nella regione amazzonica del Medio Solimões, in Brasile, superati i 39 °C.

A cura di Valeria Aiello

Un delfino rosa, una specie d’acqua dolce che vive nei bacini dell’amazzonia. Credit: Wikipedia/Oceancetacei

Sono più di cento i delfini trovati morti nell’Amazzonia brasiliana, nelle ultime settimane colpita da un’ondata di caldo estremo che sta producendo siccità e temperature dell’acqua record, quest’anno aggravate dal fenomeno climatico de El Niño. I cetacei morti sono stati trovati tutti nel Lago Tefé, un bacino che confluisce nel Rio delle Amazzoni nella regione del Medio Solimões, dove le temperature dell’acqua hanno superato i 39 °C in alcuni punti. Secondo quanto riferito dall’Istituto Mamirauá, un centro di ricerca finanziato dal Ministero della Scienza brasiliano, la moria di massa ha riguardato principalmente due specie che vivono nei bacini amazzonici, il delfino rosa e il tucuxi.

L’Istituto Chicco Mendes per la Conservazione della Biodiversità (ICMBio) del Ministero dell’Ambiente ha affermato di aver già mobilitato squadre di veterinari e operatori del Centro per i mammiferi acquatici (CMA) e della Divisione di emergenza ambientale, nonché istituzioni partner per indagare sulla causa di un numero così elevato di morti, suggerendo che è quasi certamente collegato al periodo di siccità e alle alte temperature del lago Tefé. “Sono stati adottati protocolli sanitari per lo smaltimento delle carcasse” ha informato l’ICMBio che continuerà “a rafforzare le azioni per identificare le cause e, quindi, adottare misure per proteggere le specie”.

In considerazione di quanto accaduto, l’Istituto Mamirauá ha lanciato un avvertimento alla popolazione che vive vicino al Lago Tefé, affinché eviti il contatto con le acque del lago. “La situazione è molto critica, è un’emergenza, è qualcosa di insolito – ha affermato Miriam Marmontel, la coordinatrice del Gruppo di ricerca sui mammiferi acquatici amazzonici di Mamirauá – . Non abbiamo mai visto nulla di simile, anche se abbiamo già sperimentato diverse grandi siccità in Amazzonia e qui nella regione di Tefé. Quest’anno, oltre alla siccità, alla riduzione della superficie fluviale, alla difficoltà per gli abitanti delle rive di ottenere acqua, allo spostamento dalle loro case al fiume principale, abbiamo avuto questo evento di una mortalità molto elevata di delfini”.

In un comunicato, l’Istituto per lo sviluppo sostenibile di Mamirauá ha precisato che sta lavorando all’identificazione delle cause della mortalità, con azioni di monitoraggio degli animali ancora vivi, ricerca e raccolta di carcasse, raccolta di campioni per analisi delle malattie e dell’acqua, oltre al “monitoraggio delle acque del lago, compresa la temperatura dell’acqua e la batimetria dei tratti critici”.