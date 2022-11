Il vulcano attivo più grande del mondo si risveglia dopo 38 anni di silenzio Per la prima volta dopo quasi quattro decenni, il Mauna Loa delle Hawaii è tornato ad eruttare. La colata lavica ha origine sul fianco Nord-Est del vulcano, noto come Northeast Rift Zone.

A cura di Valeria Aiello

Il Mauna Loa delle Hawaii, il più grande vulcano attivo del mondo, è tornato ad eruttare dopo 38 anni. Il suo cratere sommitale, secondo le rilevazioni dell’United States Geological Survey (USGS), ha registrato una prima intensa attività esplosiva intorno alle 23:30 ora locale di domenica sera (le 10:30 di lunedì in Italia). In un aggiornamento alle 7:20 ora locale di lunedì, l’Agenzia statunitense ha precisato che la colata lavica ha origine sul fianco Nord-Est del vulcano, noto come Northeast Rift Zone.

Al momento, i flussi di lava non stanno minacciando le comunità a valle e tutte le indicazioni sono che l’eruzione rimarrà nella Northeast Rift Zone” ha affermato l’USGS, precisando tuttavia che i venti potrebbero trasportare le ceneri vulcaniche altrove. “Sulla base di eventi passati, le prime fasi di un’eruzione del Mauna Loa possono essere molto dinamiche e la posizione e l’avanzamento dei flussi di lava possono cambiare rapidamente”.

“Se l’eruzione rimarrà confinata a Moku'āweoweo (la caldera sommitale, ndr), molto probabilmente i flussi di lava saranno confinati all’interno delle pareti della caldera. Tuttavia, se le prese d’aria eruttive migreranno al di fuori di tali confini, i flussi di lava potrebbero spostarsi rapidamente verso il basso” ha aggiunto l’USGS.

L’incertezza sulla direzione delle ceneri vulcaniche ha spinto le compagnie aeree sud-occidentali a cancellare 10 voli tra Hilo e Honolulu nella giornata di lunedì. “Al momento, non ci aspettiamo altri impatti” ha detto a Business Insider un portavoce di una compagnia aerea. La filiale di Honolulu del National Weather Service ha tuttavia emesso un avviso di caduta di cenere, avvertendo che fino a mezzo centimetro di polvere nera potrebbe depositarsi su parti dell’isola.

L’Agenzia per la gestione delle emergenze delle Hawaii e l’Autorità per il turismo delle Hawaii hanno entrambe affermato che non vi è alcuna minaccia immediata per le aree popolate. I funzionari locali non hanno emesso al ordine di evacuazione ma, come riferito dai meda locali, la contea delle Hawaii ha aperto diversi rifugi per la popolazione.

Il Mauna Loa copre metà dell'isola più meridionale delle Hawaii, Hawai'i, e raggiunge un’altitudine di oltre 4.145 metri sopra l’Oceano Pacifico. Dalla sua base sottomarina, si eleva tuttavia di 9.150 metri dal fondo dell’oceano, il che rende questo vulcano più alto del Monte Everest. Mauna Loa ha eruttato 33 volte dal 1843, che è stata la prima “eruzione storica ben documentata” del vulcano, secondo l’USGS. L’ultima eruzione è avvenuta nel 1984, dopo settimane di frequenti terremoti alla sommità del vulcano, che hanno spinto scienziati e funzionari a chiedere ai residenti di prepararsi all’evacuazione. Prima della nuova eruzione, per ben due volte, a settembre, sono stati segnalati più di 100 terremoti in un solo giorno.