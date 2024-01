Il succo di pomodoro uccide la Salmonella, prima causa di intossicazione alimentare Un team di ricerca statunitense ha dimostrato che il succo di pomodoro è in grado di uccidere i batteri del genere Salmonella, compresi i più virulente e responsabili della febbre tifoide. Eliminato in laboratorio anche un ceppo resistente agli antibiotici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Il succo di pomodoro uccide i batteri del genere Salmonella, responsabili delle più diffuse intossicazioni alimentari (salmonellosi). Al suo interno, infatti, sono state scoperte proteine con elevate capacità antimicrobiche, in grado di distruggere la membrana dei microorganismi. Si tratta di una scoperta particolarmente preziosa soprattutto per quelle popolazioni in cui sono diffuse le infezioni da Salmonella nella forma tifoidea, potenzialmente letali. Nei Paesi industrializzati, come spiegato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), la causa più frequente di tossinfezione alimentare è invece legata alle salmonelle non tifoidee, meno aggressive e che si manifestano fondamentalmente con disturbi gastrointestinali.

Le proteine antimicrobiche (peptidi) scoperte nei frutti della pianta di pomodoro (Solanum lycopersicum) hanno dimostrato di non fare particolari differenze. Non solo sono in grado di uccidere vari ceppi di batteri responsabili della salmonellosi, compresi i più virulenti come la Salmonella typhi, ma anche un sierotipo che ha manifestato resistenza agli antibiotici. Il consumo di pomodori e altri organismi vegetali – sempre nel contesto di una dieta equilibrata – potrebbe dunque essere raccomandato soprattutto in quelle popolazioni in cui si mangia poca frutta e verdura. In diversi Paesi in cui la salmonellosi è diffusa, del resto, soprattutto i bambini consumano pochissimi alimenti di origine vegetale, o non ne mangiano affatto.

A determinare che il succo di pomodoro è in grado di uccidere i batteri della Salmonella è stato un team di scienziati del Dipartimento di Microbiologia e Immunologia dell'Università Cornell di Ithaca (Stati Uniti). I ricercatori coordinati dal professor Jeongmin Song sono giunti alle loro conclusioni dopo aver condotto specifici esperimenti in laboratorio. I ricercatori hanno esposto al succo di pomodoro varie colture di Salmonella (compresa l'aggressiva S. typhi) e hanno scoperto che sono state tutte neutralizzate entro 24 ore, non a causa dell'acidità. Scandagliando il genoma della pianta sono andati a caccia di geni in grado di codificare per specifiche proteine – chiamate peptidi – con potenziali proprietà antimicrobiche e ne hanno identificate quattro. Una volta testati singolarmente, sono emersi due peptidi antimicrobici derivati dal pomodoro (o tdAMP) particolarmente efficaci nel distruggere la membrana cellulare della Salmonella typhi.

L'azione “killer” delle proteine antimicrobiche (tdAMP-1 e tdAMP-2) è risultata efficace persino contro un ceppo che resistente alla ciprofloxacina, l’antibiotico d'elezione impiegato nel trattamento della febbre tifoide. In un altro esperimento i peptidi hanno distrutto anche la membrana della Salmonella typhimurium, che assieme alla Salmonella enteridis è responsabile delle principali tossinfezioni non tifoidee, come indicato dall'ISS. La loro efficacia è stata dimostrata anche in apposite simulazioni al computer, nelle quali la membrana batterica è stata danneggiata nell'arco di appena 45 minuti. “La nostra ricerca mostra che il pomodoro e il succo di pomodoro possono eliminare i batteri enterici come la Salmonella”, ha dichiarato il professor Song in un comunicato stampa.

Naturalmente si è trattato di esperimenti condotti esclusivamente in laboratorio, pertanto per avere tutte le conferme del caso sarà necessario condurre trial clinici ad hoc, magari randomizzati e controllati con placebo. Gli esperti naturalmente non raccomandano di ingozzarsi di pomodori; il consiglio generale è di introdurre le saporite bacche con altri vegetali in una dieta sana ed equilibrata, poiché possono fornire un prezioso aiuto anche contro le tossinfezioni alimentari. I dettagli della ricerca “Antimicrobial properties of tomato juice and peptides against typhoidal Salmonella” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata Microbiology Spectrum.