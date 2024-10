video suggerito

Il sindaco di Rio promette a tutti i cittadini un farmaco per dimagrire: di cosa si tratta Eduardo Paes, classe 1969, è il candidato sindaco di Rio de Janeiro per il Partito Social Democratico. In un’intervista ha promesso di introdurre la versione generica dell’Ozempic nel sistema sanitario. L’Ozempic è un farmaco nato per la cura del diabete ma è diventato molto popolare per la perdita di peso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Nell’ultimo anno le cronache sul mondo farmaceutico sono state occupate in buona parte da una farmaco: la semaglutide. Forse più conosciuto con il nome di una sua versione commerciale: Ozempic. Si tratta di una farmaco nato per essere un antidiabetico che però funziona anche contro forme di obesità. In molti però hanno cominciato a usarlo giusto per perdere qualche chilo. Qui trovate una nostra intervista sulla semaglutide a Annalisa Capuano, farmacologa clinica, in cui vengono spiegati effetti reali e controindicazioni.

L’Ozempic è diventato talmente popolare da finire anche in una promessa elettorale. Eduardo Paes, classe 1969, è il sindaco di Rio de Janeiro. Ha già all’attivo diversi mandati come primo cittadino visto che ha ricoperto la carica dal 2009 al 2016 e dal 2021 a oggi. Ora punta a una nuova rielezione e per farlo ha deciso di rinfrescare il suo programma elettorale: Ozempic per tutti. Nello specifico il sindaco ha parlato di inserire nel sistema sanitario il generico di questo farmaco, visto che l’anno prossimo in Brasile scadrà il brevetto.

La promessa di Eduardo Paes: “Non ci saranno più persone grasse”

La rivelazione è stata affidata a un’intervista nel quotidiano brasiliano Extra: “Ho preso un sacco di Ozempic, quella piccola medicina che aiuta tutti a perdere peso. Il suo brevetto scadrà l'anno prossimo, sarà disponibile come farmaco generico e lo introdurrò nel sistema sanitario pubblico”. Forse però le mire di Paes stanno andando un po’ oltre le reali possibilità del farmaco. Proseguendo nell’intervista, come riporta Quartz, ha spiegato che: “A Rio non ci saranno più persone grasse”.

Al netto dei dubbi sul senso di questa operazione è meglio ricordare che Rio de Janeiro è una città da oltre 6 milioni di persone. In pratica più di Milano, Roma e Napoli messi insieme. Al momento una fornitura di Ozempic per un mese costa circa 182 dollari americani. Parecchi considerando che nel 2023 il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha fissato lo stipendio minimo in Brasile a 260 dollari americani.

Eduardo Paes fa parte del Partito Social Democratico, orientamento centrista. Tarcisio Motta, candidato rivale di orientamento socialista ha criticato le parole di Paes: “Sono irrispettose nei confronti della diversità dei corpi e sono un incoraggiamento alla grassofobia”.