Il segreto del traffico stradale svelato da uno studio: si muove come una colonia di batteri

Rimanere bloccati nel traffico non è la migliore delle esperienze. Incapaci di scappare dalla linea retta in cui ci siamo infilati, circondati da altre auto guidate da altrettante persone che soffrono insieme a noi per minuto o addirittura ore. Ma non siamo soli nell'universo. C'è qualcuno che, come noi, si muove in maniera da crearlo l'ingorgo: i batteri che si muovono verso una fonte di cibo. Lo ha dimostrato uno studio francese condotto da due ricercatori dell'università di Grenoble: le auto bloccate nel traffico non sono troppo diverse da una colonia di batteri che cercano di nutrirsi.

Il modello unidimensionale per spiegare il traffico

A spiegare come funzionano gli ingorghi stradali c'è voluto un modello matematico, lo stesso usato per studiare come si muovono atomi e molecole quando una sostanza viene raffreddata o riscaldata. Nello studio realizzato dal Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica francese, un modello unidimensionale è stato utilizzato per simulare il traffico nelle autostrade a corsia singola e il movimento dei batteri che si muovono verso una fonte di cibo. Nell'esperimento, gli autori Eric Bertin e Alexandre Solon hanno anche modificato di volta in volta i diversi parametri della simulazione come la densità degli elementi nel percorso e la velocità di movimento.

Dall'esperimento è emerso che le ragioni che portano le auto verso un ingorgo sono le stesse che porterebbero a un ingorgo stradale anche per i batteri. Una sola differenza: nel caso dei batteri, il traffico si crea anche quando non sono costretti a un singolo percorso ma possono muoversi in più direzioni.

Quali sono i fattori che creano un ingorgo stradale

"Siamo tutti tristemente consapevoli del fatto che un'eccessiva densità di auto su una strada provoca ingorghi", scrivono gli autori dello studio. Ed è proprio la densità, cioè quante auto sono presenti nella stessa porzione di spazio, a fare aumentare la possibilità di rimanere bloccati nel traffico. Lo stesso vale anche nelle colonie di batteri. L'alta densità di veicoli (o di batteri) riduce gli spazi fra uno e l'altro, aumentando così la possibilità di un'interazione e quindi di creare dei rallentamenti.

Un secondo fattore che contribuisce alla creazione di traffico sono i frequenti ingressi e uscite dal percorso, come quando una fila di auto si immette in autostrada oppure quando ci sono frequenti cambi di corsia. Questo, combinato all'inerzia nel comportamento dei guidatori che quando reagiscono con un leggero ritardo rispetto ai cambiamenti nella velocità in risposta ai veicoli che li precedono, causano inevitabilmente una reazione a catena fatta di frenate che alla fine può causare un blocco autostradale.