Il Rolex usato dall'astronauta della missione Apollo 14 sulla Luna venduto all'asta per una cifra record L'orologio, un Rolex GMT-Master indossato dall'astronauta della NASA Edgar Mitchell, pilota del modulo lunare nella missione Apollo 14 del 1971, è stato venduto da RR Auction durante l'ultima asta a tema spaziale: il prezzo è il più alto mai raggiunto da un oggetto messo all'incanto dalla casa d'aste di Boston.

A cura di Valeria Aiello

Il Rolex GMT-Master indossato da Edgar Mitchell durante la missione Apollo 14 / Photo Credit RR Auction

Asta record per il Rolex GMT-Master usato dall’astronauta della NASA Edgar Mitchell durante la missione Apollo 14 sulla Luna: l’orologio, indossato dal pilota del modulo lunare, il sesto uomo ad aver messo piede sulla Luna, è stato venduto per 2,2 milioni di dollari nel corso dell’ultima asta a tema spaziale di RR Auction. Il prezzo di aggiudicazione (senza commissioni) con cui un collezionista anonimo si è assicurato il Rolex GMT-Master è stato di 1.730.559 dollari, il più alto mai raggiunto da un oggetto messo all’incanto dalla casa d’aste di Boston.

“L’orologio cronometro Rolex GMT-Master di Edgar Mitchell è stato indossato durante la missione Apollo 14 del 1971, come si come si vede nel filmato in cui Mitchell indossa la tuta prima del volo e nel video di bordo girato all’interno del modulo di comando – ha precisato la RR Auction – . Il fondello è inciso, ‘Indossato dal Cdr. E. Mitchell sull’Apollo 14, 1971, a Karlin, mia figlia’. Presenta un movimento Oyster Perpetual da 26 rubini, quadrante nero, lunetta blu e rossa con scala delle 24 ore (soprannominata la combinazione di colori ‘Pepsi’), indicatore della data con la famosa bolla di ingrandimento Rolex ‘Cyclops’ nel cristallo acrilico e bracciale Rolex Steelinox con chiusura a scatto”.

L’orologio, in ottime condizioni estetiche (con leggeri graffi e usura da utilizzo) è stato accompagnato da un certificato di autenticità firmato dallo stesso Mitchell, che attesta che “l’orologio Rolex è stato indossato da me durante la missione Apollo 14”.

Il Rolex GMT-Master indossato da Edgar Mitchell durante la missione Apollo 14

Il Rolex GMT-Master indossato da Edgar Mitchell durante la missione Apollo 14 era un secondo orologio personale che il pilota del modulo lunare decise di indossare, oltre al cronografo Omega Speedmaster Pro che la NASA consegnava a tutti i suoi astronauti impegnati nelle missioni sulla Luna, i soli orologi ad essere autorizzati sopra le tute spaziali, su cinturini in velcro, attualmente conservati al National Air and Space Museum dello Smithsonian, la più grande collezione al mondo di veicoli e reperti spaziali storici.

L’esistenza di questi secondi orologi personali fu scoperta da collezionisti e appassionati, che li individuarono esaminando le immagini scattate prima del lancio, durante il volo e dopo l’atterraggio. In particolare, il Rolex di Mitchell può essere visto nelle foto e nei fotogrammi in cui l’astronauta indossa la tuta per il lancio del 31 gennaio 1971 e mentre era a bordo del modulo di comando dell’Apollo 14.

Analogamente, i collezionisti hanno individuato altri orologi personali, sempre Rolex GMT-Master, al polso dell’astronauta Jack Swigert dell’Apollo 13 e dell’astronauta Ron Evans dell’Apollo 17. Anche l’astronauta Stuart Roosa volò con il suo Rolex GMT-Master sull’Apollo 14 ma, ad oggi, l’unico altro Rolex indossato da un astronauta impegnato nel programma lunare della NASA è stato quello di Ron Evans, venduto nel 2009. Un altro orologio ricco di storia è il cronografo Bulova indossato sulla Luna dal comandante dell’Apollo 15 Dave Scott, venduto per 1,5 milioni di dollari all’asta RR Auction nel 2015.