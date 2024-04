Il rischio di tumore al colon retto varia in base al tipo di fisico: lo studio

video suggerito

Una ricerca condotta su oltre 329.000 partecipanti ha rivelato che il rischio di sviluppare il cancro al colon retto può variare anche in base alla forma del corpo. Nello specifico, questo è risultato maggiore in due tipi di fisico: le persone con obesità diffusa e le persone alte con obesità centrale, ovvero concentrata all'altezza dell'addome.

L'obesità rappresenta un fattore di rischio noto per il tumore al colon retto. Tuttavia, l'obesità da sola non basta a definire la percentuale di rischio di sviluppare questa forma di tumore. Una nuova ricerca condotta sui dati di oltre 329.000 persone ha rivelato come anche il tipo di fisico può aumentare il rischio di cancro al colon retto.

Nello specifico, i risultati di questo nuovo studio, pubblicato su Science Advances, ha dimostrato che il rischio di tumore al colon retto è maggiore in due forme di fisico, ovvero in quella delle persone con obesità distribuita in tutto il corpo e in quelle alte con obesità centrale, ovvero localizzata al centro del corpo, all'altezza del busto.

Per "tumore del colon retto" ci si riferisce a quella forma di cancro che può colpire il colon, ovvero la parte più lunga dell’intestino crasso, o il retto, cioè la parte finale dell'intestino crasso, più vicino all'ano. Come riporta Airc, questa forma di tumore rappresenta il 10% di tutti i tumori al mondo ed è il terzo più diagnosticato, dopo in cancro al seno e quello ai polmoni.

Il rischio di cancro varia in base alla "forma" del fisico

I ricercatori di sei diversi Paesi hanno utilizzato i dati della UK Biobank, una database costituito tra il 2006 e dal 2010 che raccoglie le informazioni di oltre 500.ooo individui residenti in Inghilterra, Scozia e Galles, che al momento della raccolta dei dati avevano tra i 38 e i 73 anni. Di questi, nello studio sono stati analizzati i dati di 329.828 partecipanti.

In base a informazioni come altezza, peso e proporzioni tra le diversi parti del corpo, la circonferenza della vita o dell'anca o il rapporto vita-fianchi, sono stati individuati quattro tipi di "fisici": una forma del corpo "generalmente obesa", una forma del corpo alta e obesa a livello centrale, una forma alta ma con massa grassa più uniformemente distribuita e una forma del corpo atletica. Di queste quattro forme di corpo, solo le prime due sono state "fortemente associate" al rischio di sviluppare il tumore al colon retto.

Quali sono i tipi di fisico più a rischio

Nello specifico negli individui del primo gruppo ("generalmente obesi") il rischio di sviluppare questa forma di cancro era maggiore del 10%, mentre quelli del secondo gruppo ("alti con obesità centrale") avevano un rischio maggiore del 12% (18% nelle donne). Negli altri gruppi l'aumento del rischio è stato minimo, tanto da non essere considerato significativo.

Questi risultati ovviamente non suggeriscono che chi ha questo tipo di fisico svilupperà necessariamente il cancro al colon retto, piuttosto indicano – spiegano gli autori – che gli indicatori di solito impiegati per valutare il rischio di tumore al colon retto da soli non siano sufficienti. Parliamo di valori come il grasso corporeo, l'indice di massa corporea o la distruzione del grasso: questi infatti rischiano di fare rientrare persone con diverse tipi di fisici all'interno della stessa fascia di rischio, mentre "pur avendo lo stesso indice di massa corporea, due persone possono avere un diverso rischio di cancro".