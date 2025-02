Il “diamante perfetto” creato in Cina: più duro di quelli naturali e sintetici, costa anche molto meno

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

Gli scienziati cinesi hanno creato il “diamante perfetto”, un diamante che presenta una rara struttura cristallina, in cui gli atomi di carbonio sono disposti in modo esagonale anziché nel classico reticolo tetraedrico dei diamanti naturali e sintetici: ottenuto dalla grafite in condizioni di pressione e temperatura elevate, questo nuovo diamante esagonale potrebbe rivoluzionare diversi settori dell’industria, per l’eccellente stabilità termica e l’elevatissima durezza dimostrata nei test di laboratorio, ma soprattutto perché potrebbe costare molto meno dei diamanti venduti nelle gioiellerie.

Secondo gli esperti, un diamante di questo tipo potrebbe costare anche meno di 300 euro al carato. “Non avrebbe mercato se fosse più caro – ha spiegato il professor Oliver Williams, presidente del Condensed Matter and Photonics Group presso l’Università di Cardiff – . Per qualsiasi applicazione, questi diamanti esagonali dovranno essere molto economici”. L’applicazione più ovvia è il taglio (eventualmente anche di altri diamanti) ma questa variante del diamante potrebbe essere interessante anche per altre industrie che richiedono materiali estremamente duri e resistenti.

Cos’è il “diamante perfetto”, il diamante esagonale creato in Cina

Il diamante esagonale creato in Cina è un diamante con una struttura cristallina esagonale, che lo distingue dai diamanti naturali e sintetici convenzionali, che per lo più hanno un reticolo in cui gli atomi di carbonio sono disposti in modo tetraedrico.

Questo diamante, ottenuto dalla grafite in condizioni di alta pressione e temperatura, ha dimostrato una durezza straordinaria e una stabilità termica eccellente.

Nello specifico, secondo i dati riportati dagli scienziati cinesi in uno studio su Nature Materials, il diamante esagonale presenta “una stabilità termica fino a 1.100 °C e una durezza molto elevata, di 155 Giga Pascal (GPa)”. In confronto, i diamanti naturali hanno una durezza di circa 100 GPa e una stabilità termica fino a circa 700 °C.

“La rara struttura esagonale, nota come diamante esagonale, è stata ampiamente inesplorata a causa della bassa purezza e delle dimensioni minuscole della maggior parte dei campioni ottenuti – hanno affermato gli scienziati cinesi, guidati da Liu Bingbing e Yao Mingguang dell’Università cinese di Jilin – . Per la sintesi di un diamante esagonale ben cristallizzato, quasi puro, riscaldando grafite altamente compressa, abbiamo utilizzato un approccio che è applicabile sia ai precursori grafitici in massa che a quelli nanometrici, ottenendo un diamante esagonale che fornisce preziose informazioni sulla conversione da grafite a diamante”.

“I nostri risultati forniscono opportunità per la fabbricazione e le applicazioni di questo materiale unico – hanno aggiunto gli studiosi – . Per la particolare durezza, i diamanti esagonali trovare largo impiego in utensili di rettifica o foratura, e grazie alla loro elevata stabilità termica anche in chirurgia e nell’industria dei semiconduttori”.